Możemy mieć projektor w każdej sali i w każdym biurze… Jeden i ten sam. Nowe modele Panasonica możesz przenosić bez przeszkód.

Przenośny projektor biznesowy Panasonic razy 10

Projektor biznesowy co do zasady ma tę przewagę nad telewizorem czy monitorem wielkoformatowym, że bez większych problemów można go przenosić z miejsca na miejsce. Jeszcze łatwiej zabrać ze sobą tak mobilne urządzenia jak 10 nowości Panasonica. Co w nich takiego jest? Ano waga poniżej 4 kilogramów i niewielkie wymiary to jedne z ich kluczowych atutów.

Podkreślić jednak trzeba, że nie są to ich jedyne plusy. Te nowe projektory mogą się pochwalić jasnością między 3100 a 4100 lumenów, kontrastem o współczynniku 16 000:1 oraz długą żywotnością (do 20 000 godzin), dzięki wykorzystaniu technologii LCD. Funkcja Daylight View Lite sprawia ponadto, że projekcja jest na bieżąco optymalizowana, poprzez dostosowanie do natężenia światła w otoczeniu. Zabierasz więc urządzenie ze sobą, a ono samodzielnie reaguje na te zmiany.

W większości te nowe projektory oddają do naszej dyspozycji po dwa porty HDMI i VGA, umożliwiają korekcję zakrzywienia ekranu i są wyposażone w głośniki o mocy 10 watów. To wszystko razem sprawia, że są to małe i przenośne, ale w pełni funkcjonalne zestawy do prezentacji multimedialnych.

10 projektorów Panasonica, które zabierzesz ze sobą

Nowe projektory można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią bardziej tradycyjne modele, które nie ważą nawet 3 kilogramów i są wyposażone w obiektywy z 1,2-krotnym zoomem. Są to mianowicie:

Panasonic PT-LB306 – rozdzielczość XGA / jasność 3100 lumenów

Panasonic PT-LB356 – rozdzielczość XGA / jasność 3300 lumenów

Panasonic PT-LB386 – rozdzielczość XGA / jasność 3800 lumenów

Panasonic PT-LB426 – rozdzielczość XGA / jasność 4100 lumenów

Panasonic PT-LW336 – rozdzielczość WXGA / jasność 3100 lumenów

Panasonic PT-LW376 – rozdzielczość WXGA / jasność 3600 lumenów

Drugą grupą są projektory krótkoogniskowe, umożliwiające uzyskanie 80-calowego obrazu z odległości zaledwie 80 cm. To rozwiązanie, które szczególnie dobrze może się sprawdzić w przypadku mniejszych pomieszczeń. Dostępne są cztery warianty:

Panasonic PT-TW380 – rozdzielczość WXGA / jasność 3300 lumenów

Panasonic PT-TW381R – rozdzielczość WXGA / jasność 3300 lumenów

Panasonic PT-TX350 – rozdzielczość XGA / jasność 3200 lumenów

Panasonic PT-TX440 – rozdzielczość XGA / jasność 3800 lumenów

Źródło: Panasonic Business

