BioHome3D to pierwszym dom wydrukowany w 3D wyłącznie z materiałów biologicznego pochodzenia, pozyskanych w zrównoważony sposób.

Naturalny dom z drukarki 3D – czy to rozwiązanie problemu?

Czasochłonne, kosztowne i negatywnie wpływające na środowisko – takie jest dziś budowanie domów. Naukowcy z University of Maine wierzą jednak, że udało im się znaleźć rozwiązanie tych problemów. Niedawno zaprojektowali i stworzyli pierwszy dom wydrukowany w 3D wykonany w całości z materiałów pochodzenia biologicznego.

Prototypowy dom BioHome3D ma niespełna 56 metrów kwadratowych i składa się ze ścian, dachu i podłóg wydrukowanych przez przemysłowe drukarki 3D. Wykorzystane zostały wyłącznie naturalne (i pozyskane w zrównoważony sposób) składniki: włókna drzewne i żywice biologiczne.

BioHome3D powstaje szybko, naturalnie

Wydrukowanie takiego domu zajmuje pół dnia. Do tego dochodzi jeszcze przyłączenie domu do prądu (na co jeden elektryk potrzebował około dwóch godzin), no i szeroko rozumiana wykończeniówka. Tak czy inaczej całość jest gotowa do zamieszkania w ciągu zaledwie kilku dni.

Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ aktualnie stosowane materiały (przede wszystkim cement) tworzą ogromny ślad węglowy. Do tego (między innymi w Stanach Zjednoczonych) istnieje olbrzymi problem związany z niedoborem mieszkań: w samym Maine brakuje ich 20 tysięcy.

Wracając jeszcze do szczegółów projektu BioHome3D, warto zauważyć, że naturalne materiały nie tylko są mniej szkodliwe dla środowiska (zarówno ich produkcja, jak i wykorzystanie), ale też mają dodatkowy atut. Taki dom na koniec może zostać całkowicie poddany recyklingowi.

Źródło: University of Maine, Engadget, New Atlas