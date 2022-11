Być może twojego przyszłego domu nie wybudują ludzie, lecz maszyny. Powstaje właśnie pierwsze osiedle domów jednorodzinnych z drukarek 3D.

Domy z drukarki 3D – całe osiedle

Widzieliśmy już domy drukowane w 3D, ale teraz będące jednym z pionierów tej technologii przedsiębiorstwo ICON – wraz z Lennar, BIG i Hillwood Communities – realizuje najambitniejszy dotąd projekt. W Teksasie powstaje osiedle drukowanych domów jednorodzinnych, na które złoży się 100 takich budynków.

Choć „drukowana architektura” to na razie nisza, rozwija się niesamowicie szybko. W kolejnej dekadzie najpewniej dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób zamieszkają właśnie w domach z drukarki 3D.

Jak to jest zrobione?

Niebawem lokatorzy wprowadzą się na przykład do 100 domów jednorodzinnych powstających w Teksasie. Każdy z nich jest „budowany” za pomocą opracowanej przez ICON drukarki 3D Vulcan. Wykorzystuje ona podobną do cementu mieszankę o nazwie Lavacrete – warstwa po warstwie.

Działa to tak, że drukarki pozwalają na budowę „szkieletu” i dopiero w kolejnym etapie do pracy wchodzi ekipa – ludzie zajmują się budową metalowego dachu, wstawianiem drwi i okien oraz szeroko rozumianą wykończeniówką.

Drukarki zapewniają dużą swobodę projektową. Tylko na wspomnianym osiedlu powstawać będą domy według 8 koncepcji: o powierzchni od 146 do 196 metrów kwadratowych. Będą to budynki parterowe z 3 lub 4 sypialniami, a we wnętrzach zachowane zostaną charakterystyczne, żebrowane ściany (świadczące o tym, że powstały przy użyciu drukarek 3D). Producent chwali się też przy okazji wykorzystaniem takich rozwiązań jak panele słoneczne czy systemy smart home.

Rewolucja na naszych oczach

„Po raz pierwszy w historii świata jesteśmy świadkami tego, jak floty robotów budują całe osiedle – powiedział Jason Ballard, dyrektor generalny firmy ICON. – Wierzę, że w przyszłości roboty będą budować całe dzielnice, miasteczka i miasta. […] Przed nami jeszcze długa droga, lecz uważam, że to ekscytujący i dający nadzieję zwrot w sposobie rozwiązywania problemów mieszkaniowych na świecie”.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w jednym z takich domów będą musiały liczyć się z wydatkiem rzędu 450 tysięcy dolarów, a zamówienia już są przyjmowane.

