Czy Wiedźmin 3 może być jeszcze lepszy? Tak, może

Wszystko za sprawą współpracy między CD Projekt Red a firmą Embody. Wiedźmin 3: Dziki Gon dostaje nową wersję Immerse Gamepack. Co to właściwie jest i w jaki sposób zmienia rozgrywkę?

Gdy widzi się Wiedźmina 3 w 8K, niezwykle trudno jest wyobrazić sobie, jak można jeszcze bardziej dopieścić kultowe dzieło CD Projekt Red. Część graczy dostrzega potencjał w różnych modach, ale nie zawsze jakość sprowadza się do grafiki. Ważne jest to, co słyszymy. A udźwiękowienie w Wiedźminie 3 może być jeszcze lepsze.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Immerse Gamepack

Immerse Gamepack od firmy Embody “zmienia sposób, w jaki doświadczasz dźwięku, ożywiając Kontynent z niezrównaną wyrazistością i precyzją” – czytamy na oficjalnej stronie produktu. W największy uproszczeniu, mowa jest o zwiększeniu immersji poprzez nową jakość dźwięku przestrzennego. Chodzi nie tylko o “szepty dzikiej natury”, ale i walkę, czy pozostałe detale wpływające na odbiór otoczenia.

Marcin Przybyłowicz – kompozytor w CD Projekt Red – pokazuje proces konfiguracji na najnowszym nagraniu. Czy potrzeba czegoś jeszcze, by cieszyć się z funkcjonalności Immerse Gamepack? Tak – trzeba zapłacić, ponieważ nie jest to darmowe narzędzie. Cena wynosi ok. 100 zł, lecz kupujący w pakiecie otrzymuje również Immerse Gamepack dla gry Cyberpunk 2077. Alternatywnie można skorzystać z darmowej wersji próbnej.

Wiedźmin wiecznie żywy

Warto zwrócić uwagę na komentarze pod materiałem z Marcinem Przybyłowiczem w roli głównej. Jeden z internautów słusznie zauważył, że Wiedźmin 3 ma 10 lat i jest nadal wspierany. Przykładów nie trzeba daleko szukać, bowiem w ubiegłym roku CD Projekt Red opublikowało oficjalny darmowy edytorów modów.

Długowieczność Wiedźmina 3 to dobra cecha. Zwłaszcza, że na kontynuację trzeba “trochę” zaczekać. Co prawda niedawno otrzymaliśmy demo technologiczne Wiedźmina 4, ale trzeba podkreślić, że nie jest to właściwy gameplay. Premiera nowego Wiedźmina odbędzie się najwcześniej w 2027 r.

Źródło: Embody