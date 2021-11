Nadszedł ten dzień. Dziś Black Friday – święto wyprzedaży. RTV Euro AGD jest jednym z tych sklepów, które świętują na całego. Sprawdź, co możesz kupić i za ile.

Najciekawsze oferty na Black Friday w RTV Euro AGD

Wprawdzie promocyjne oferty w RTV Euro AGD regularnie pojawiały się w ostatnich tygodniach, ale na finał Black Friday przygotowane zostały te zdecydowanie najlepsze. Wśród setek przecenionych produktów da się znaleźć naprawdę olbrzymie przeceny, obok których trudno przejść obojętnie. Niejednokrotnie można też skorzystać z promocji „2 raty gratis”, standardem jest również darmowa dostawa. Przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze, a więc urządzeń w dobrych cenach…

Zegarek Garmin i słuchawki HyperX w wyjątkowo dobrych cenach

To na przykład zegarek sportowy Garmin Fenix 6 za 1649 zł (czyli taniej o 230 zł niż normalnie), a jeśli rozłożysz zakup na raty, to zapłacisz tylko 1539,06 zł. To świetna cena za tak dobry produkt. Mówimy wszak o solidnym, wytrzymałym zegarku, wyposażonym w zaawansowane podzespoły, które przydadzą się na trasie pieszej wędrówki i w treningu każdego rodzaju. Ma między innymi pulsometr działający pod wodą, precyzyjnego GPS-a i wyświetlacz czytelny nawet w pełnym słońcu.

Gamingowe słuchawki HyperX Cloud Alpha to sprzęt, który może być dziś twój za 229 zł (czyli o 70 zł mniej niż normalnie). To model, któremu Tomek wystawił w recenzji maksymalną notę. Miał ku temu powody – te słuchawki są solidnie wykonane, a przy tym wygodne i dobrze izolują od hałasów z zewnątrz. Ich największym atutem jest natomiast uniwersalność: to zaskakujące, że równie dobrze spisują się podczas słuchania muzyki, oglądania filmów i grania w gry wideo. Słowem: rewelacja.

Trwa Black Friday - mega promocje w RTV Euro AGD

Pozostańmy wśród gamingowych produktów, bo sporej przeceny doczekał się także fotel Genesis Nitro 330. Z okazji Black Friday kosztuje tylko 399 zł (czyli o 340 zł mniej niż normalnie), a przy zakupie ratalnym zaoszczędzisz jeszcze kilkadziesiąt złotych. To jeden z bazowych modeli w ofercie tego producenta. Możliwości regulacyjne są tutaj ograniczone, ale ogólna jakość wykonania i komfort siedzenia są tu na wysokim poziomie. Mieliśmy zresztą okazję go przetestować i po wszystkim wystawiliśmy mu notę 4 gwiazdek na 5 możliwych.

Możesz się też skusić na 55-calowy telewizor Philips 55PUS9206/12. Normalnie kosztuje 4699 zł, w wyprzedaży z okazji Black Friday tylko 3999 zł, a dzięki promocji „trzy raty gratis” możesz zapłacić za niego zaledwie 3599,10 zł. To super cena, gdy weźmiesz pod uwagę, że jest to telewizor z wyświetlaczem 120 Hz i portami HDMI 2.1, bezpośrednim podświetleniem i HDR-em oraz aktualnym Androidem i 50-watowym systemem audio w formacie 2.1. Nie lada gratka dla graczy, kibiców i netfliksowych maniaków.

Pralka Samsung WW80T554DAE za 1799 zł (czyli taniej o 800 zł) to kolejna świetna oferta z okazji Black Friday w RTV Euro AGD. Rozkładając zakup na raty, cenę możesz obniżyć nawet do 1679,06 zł. Co otrzymujesz w zamian? Sprzęt z intuicyjnym panelem sterowania AI Control, który uczy się twoich preferencji i nawyków. Oferuje też drzwiczki AddWash pozwalające na dorzucenie ubrań w trakcie prania, technologię EcoBubble i program parowy. Mieści 8 kg i wiruje z prędkością dochodzącą do 1400 obrotów na minutę.

Tego dobrego nigdy dość

I jak? Udało ci znaleźć coś dla siebie wśród tych propozycji? A może udało ci się wyłowić coś ciekawego, co umknęło naszej uwadze? Jeśli chcesz ruszyć w poszukiwania, to zajrzyj na stronę wyprzedaży Black Friday w RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.