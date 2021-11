Jeden z najlepszych robotów sprzątających na rynku jest dostępny w promocji z okazji Black Friday. Żal byłoby nie skorzystać.

Roidmi EVE Plus, czyli robot sprzątający, któremu możesz zaufać

W lipcu na łamach benchmark.pl pojawiła się recenzja Roidmi EVE Plus. Tomek, który miał przyjemność testować ten sprzęt, oznajmił krótko: „to zdecydowanie najlepszy robot sprzątający, jaki dotychczas testowałem”.

Przed przyznaniem mu maksymalnej noty powstrzymał go jeden jedyny minus, jaki udało mu się znaleźć: dość głośna praca na najwyższych obrotach. To jednak zupełnie bez znaczenia, gdy robot sprząta, kiedy ciebie nie ma w domu – a jak najbardziej możesz sobie to tak zaplanować.

EVE Plus dobrze współpracuje. Wszystko dogadasz z nim przez telefon

Robotem możesz sterować za pomocą aplikacji na telefon, cechującej się czytelnym i przejrzystym interfejsem w języku polskim. Z poziomu tego programiku możesz ustalić szczegółowy harmonogram, ustalając w odpowiedni sposób dni, godziny, obszar i tryb sprzątania.

Ta sama aplikacja pozwala na dostosowanie parametrów działania tego urządzenia oraz podejrzenie aktualnego stanu naładowania akumulatora.

Skoro już przy akumulatorze jesteśmy, to wypada wspomnieć, że przy wysokiej mocy ssania spokojnie wytrzymuje 3 godziny między ładowaniami, a na niższych ustawieniach nawet dłużej. W praktyce oznacza to tyle, że 60-metrowe mieszkanie Roidmi EVE Plus bez problemu odkurzy ze cztery razy na jednym ładowaniu. A gdy zacznie brakować mu energii, to po prostu sam sobie podjedzie do stacji i ją uzupełni.

Właśnie: stacja – to kolejny element, któremu warto się przyjrzeć.

Dlaczego stacja jest tak ważnym elementem zestawu Roidmi EVE Plus? Między innymi dlatego, że ma wyświetlacz, dzięki któremu możemy monitorować najważniejsze parametry. Istotniejsze są jednak dwie inne kwestie…

Po pierwsze stacja jest w stanie samodzielnie odessać kurz ze zbiornika robota. Nie musisz więc sobie brudzić rąk, ani też ponownie uwalniać pył. Po drugie zaś oferuje funkcję sterylizacji powietrza za pomocą aktywnego tlenu. Dzięki temu nie ma mowy o nieprzyjemnych zapachach, nawet przy pełnym worku. (A – na marginesie – wcale nie jest go tak łatwo zapełnić, bo ma pojemność aż 3 litrów).

Sprząta efektywnie – Roidmi EVE Plus zna się na swojej robocie

Wróćmy jednak do tego, co najważniejsze, a więc do efektywności sprzątania. Robot porusza się samodzielnie po mieszkaniu. Rozpoznaje swoje otoczenie, sprawnie omija różnego rodzaju przeszkody i jest w stanie obierać optymalne trasy, dzięki czemu szybko i skutecznie pozbywa się zabrudzeń. Nie tylko odkurza dywany i podłogi twarde, ale też może mopować na mokro te ostatnie, wykorzystując nakładkę z mikrofibry.

Robot potrafi ocenić wysokość obiektów przed sobą (na przykład kanapy), dzięki czemu wie, gdzie może bezpiecznie wjechać, a gdzie nie powinien się pchać. Duże kółka pozwalają mu też bez problemu pokonywać przeszkody o wysokości nawet 2 centymetrów.

Jego kluczową zaletą jest jednak bardzo duża moc ssania (do 2700 Pa), dzięki której bez trudu zasysa nie tylko kurz, ale też najrozmaitsze drobinki. Szerokie zmiotki natomiast zapewniają zadowalające wyniki przy ścianach i w narożnikach. Więcej informacji na jego temat znajdziesz na oficjalnej stronie produktu.

Roidmi EVE Plus w promocji z okazji Black Friday

Widzisz więc wyraźnie, że zdecydowanie warto kupić tego robota sprzątającego. Szczególnie warto to zrobić między 26 a 29 listopada 2021 roku – w tych dniach Roidmi EVE Plus dostępny jest w obniżonej cenie: kosztuje tylko 1699 złotych (podczas gdy jego standardowa cena wynosi 1749 zł). Niezmiennie możesz też liczyć na darmowy transport, a do tego – jeśli chcesz – możesz rozłożyć zakup nawet na 30 rat 0%.

Artykuł powstał we współpracy z Roidmi.