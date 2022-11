Black Week trwa i nie zawodzi na przynajmniej jednym froncie. Sprawdzamy na jakie promocje i zniżki mogą liczyć fani kultowych klocków Lego.

Już teraz, choć do Black Friday jeszcze dobre kilka dni, a inflacja coraz bardziej zamyka kieszenie Polaków, widać poruszenie zakupowe charakterystyczne dla tego okresu. Nie ma co się oszukiwać - Polacy sporo narzekają na brak mega zniżek i nadmiar pseudopromocji, a mimo to kupują na potęgę, wydając w Czarny Piątek najwięcej pieniędzy w skali całego roku. Nic dziwnego, bowiem w akcji bierze udział w jakimś wymiarze praktycznie każdy sprzedawca, stąd przy odrobinie uważności i refleksu można znaleźć prawdziwe okazje i niewielkie, ale jednak całkiem satysfakcjonujące obniżki cen. W tym roku w ofercie dużych sieci sprzedażowych dało się zauważyć znaczną liczbę promocji na zestawy klocków Lego. Wybraliśmy dla Was te naciekawsze.

Natomiast jeśli poszukujecie zweryfikowanych i aktualnych promocji na sprzęty elektroniczne, zapraszamy na naszą dedykowaną stronę.

Technic - marzenie dorosłych, wyzwanie dla dzieci

Przez wielu fanów plastikowych pułapek na gołą stopę, seria Technic jest synonimem najlepszej serii Lego, wartej jeśli nie każdych, to na pewno dużych pieniędzy. Tym bardziej cieszą obniżki na sporo modeli, zwłaszcza tych na czterech kołach:

Lego Technic: 42123 McLaren Senna GTR - 140,81 zł | Amazon

Lego Technic: 42083 Bugatti Chiron- 1306,58 zł | Amazon

Lego Technic: 42138 Ford Mustang Shelby GT500 - 155,99 zł | Allegro (od 23 listopada)

Lego Technic: 42122 Jeep Wrangler - 149 zł | Media Expert

Lego Technic: 42126 Ford F-150 Raptor - 432,99 zł | Amazon

Lego Technic: 42119 Monster Jam Max-D - 58,99 zł | Amazon

Lego Technic: 42139 Pojazd terenowy - 242,81 zł | Amazon

Harry Potter i Lego - zaklęcie nadal działa

Zestawów z motywem Hogwartu jest tak wiele, że można się pogubić. Ma to swoje plusy - fani serii o przygodach małego czarodzieja mogą wybierać pośród okazyjnych cen i sprawić sobie przyjemny prezent, by nie rzec że nabyć nieco magii za pieniądze.

Lego Harry Potter: 76402 Komnata Dumbledore’a w Hogwarcie - 267,10 zł | Amazon

Lego Harry Potter: 76403 Ministerstwo Magii - 292,99 zł | Allegro & Amazon

Lego Harry Potter: 76388 Wizyta w wiosce Hogsmeade - 249 zł | Media Expert

Lego Harry Potter: 76399 Magiczny kufer z Hogwartu - 199 zł | Media Expert

Lego Harry Potter: 76398 Skrzydło szpitalne Hogwartu - 145,67 zł | Amazon

Nieśmiertelne Star Wars

Popularność Gwiezdnych Wojen to historia mniej więcej 40 lat, co zdaje się zgrabnie łączyć z miłością całych pokoleń do klocków Lego. W Black Week nie zabrakło także okazji cenowych na zestawy bazujące na kultowej sadze Lucasa: od absolutnie fantastycznej Zgniatarki Odpadów z oryginalnej trylogii (w niespotykanej kwocie 279 zł), po motywy z najnowszych produkcji np. The Mandalorian.

Lego Star Wars: 75300 Imperialny myśliwiec TIE 75300 - 137,82 zł | Amazon & Allegro

Lego Star Wars: 75312 Statek kosmiczny Boby Fetta - 140,81 zł | Amazon

Lego Star Wars: 75329 Diorama: Szturm na Gwiazdę Śmierci - 189 zł | Media Expert

Lego Star Wars: 75325 Myśliwiec N-1 Mandalorianina - 219,99 zł | Media Expert & Amazon

Lego Star Wars: 75339 Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci - 279 zł | Media Expert

Lego Star Wars: 75330 Szkolenie Jedi na Dagobah - 278,99 zł | Empik

Halo, halo? Czy są tu fani Marvela?

Pamiętacie kozy? Jeśli jesteście fanami Marvela, a w szczególności Thora, zapewne trudno Wam je zapomnieć, nawet gdybyście chcieli. Lego oferuje fanom uniwersum własną parkę kóz wraz z przyległościami. Można również liczyc na Młot Thora, w rzadko spotykanej cenie ponizej 500zł.

Lego Marvel: 76209 Młot Thora - 487,93 zł | Media Expert

Lego Marvel: 76208 Kozia łódź - 179 zł | Media Expert

Inne promocyjne zestawy

Lego Architecture: 21044 Paryż - 140,81 zł | Amazon

Lego Architecture: 21054 Biały Dom - 284,78 zł | Amazon

Lego Horizon 76989 Forbidden West: Żyraf - 282,59 zł | Amazon

Lego Creator: 31132 Statek wikingów i wąż z Midgardu - 349 zł | Media Expert

Lego DC: 76183 Jaskinia Batmana: pojedynek z Człowiekiem Zagadką - 219 zł | Media Expert

Lego Ideas: 21319 Central Perk - 280,24 zł | Allegro & Amazon

Lego Creator Expert: 10280 Bukiet kwiatów - 159 zł | Allegro

Serie dedykowane dzieciom

Lego City: 60283 Wakacyjny kamper - 54,99 zł | Allegro (od 23 listopada)

Lego Friends: 41703 Domek na drzewie przyjaźni - 239,99 zł | Allegro (od 23 listopada)

Lego Friends: 41679 Leśny domek - 89 zł | Allegro

Lego Creator: 31120 Średniowieczny zamek - 399 zł | Allegro

Lego City: 60316 Posterunek policji - 179 zł | Allegro (od 23 listopada)

Lego Friends: 41718 Hotel dla zwierzątek - 199 zł | Amazon

Lego Ninjago: 71772 Kryształowy Król - 169,95 | Amazon

Lego Minecraft: 21170 Dom w kształcie świni - 140,81 zł | Amazon

Lego Minecraft: 21161 Kreatywny warsztat - 267,22 zł | Amazon

Lego Minions: 75547 Nauka pilotażu Minionka - 134,80 zł | Amazon (dostawa do 15.12)

Lego Duplo: 10914 pudełko z klockami - 135,95 zł | Amazon (dostawa do 6.12)

To oczywiście nie wszystkie obniżki na zestawy klocków Lego, jakie czekają nas w ten Czarny Tydzień. Liczymy, że Black Friday przywita nas kolejnymi, ciekawymi ofertami.

Więcej zweryfikowanych promocji, zwłaszcza na elektronikę, znaleźć możecie na naszej dedykowanej stronie.

źródło: informacja własna, zdjęcia: Lego