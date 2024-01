Zestawy LEGO dla dorosłych to doskonały sposób na relaks i jeden z najpopularniejszych prezentów. Złożone modele często pełnią też funkcję ozdoby mieszkania. Oto nasz subiektywny zbiór najfajniejszych i najbardziej opłacalnych klocków LEGO.

Zestawy LEGO dla dorosłych – klocki nie są tylko dla dzieci

Postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie Duńczyków i wybrać najlepsze zestawy LEGO dla dorosłych. Oczywiście tego typu ranking nigdy nie będzie kompletny – szczególnie w przypadku tak obszernego katalogu, jakim może pochwalić się ten producent. Sprawdź klocki, które nam najbardziej przypadły do gustu – może i tobie się spodobają. Znalazły się tutaj zarówno zestawy tegoroczne, jak i te nieco starsze. Nie ograniczaliśmy się też jedynie do serii Ideas czy Technics. Są tutaj komplety klocków wyjątkowej urody, modele sprawiające wyjątkowo dużo frajdy przy składaniu, a także najbardziej opłacalne pod względem relacji ceny do liczby elementów zestawy LEGO dla dorosłych. Bez zbędnego przedłużania – ruszajmy po fajne LEGO!

Istny Kosmos! Prawdziwy i filmowy

Kosmos jest fascynujący, a kosmiczne zestawy LEGO to jedne z tych, które robią największe wrażenie. Szczególnie imponują te, które powstały we współpracy z agencją NASA, jak na przykład…

LEGO Technic 42158 Marsjański łazik NASA Perseverance Ocena benchmark.pl









4,9/5 Stosunkowo niedrogi, ale naprawdę spory zestaw złożony z ponad 1100 elementów. Łazik prezentuje się bardzo efektownie, nie jest też banalnie prosty w układaniu. W miarę doświadczonym dorosłym złożenie zajmie około 4 godzin, starsze dzieci będą potrzebowały sporo samozaparcia i koncentracji. W modelu zastosowano dużo ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, jest to więc naprawdę dobry prezent dla każdej osoby zainteresowanej kosmosem czy inżynierią. Jeśli ktoś składał rakietę Saturn V czy lądownik księżycowy, z tego zestawu też powinien być zadowolony.

LEGO Creator 10266 Lądownik księżycowy Apollo 11 NASA

LEGO Creator 31152 Astronauta 3w1 (nowość)

LEGO Technic 42180 Marsjański Łazik Eksploracyjny (premiera - marzec 2024)

Jeśli jeszcze bardziej fascynuje cię filmowy kosmos w gwiezdnowojennym wydaniu, to w ofercie LEGO znajdziesz co najmniej kilka wspaniałych zestawów, na czele z epickim Sokołem Millennium…Klocków z motywem Star Wars jest zresztą naprawdę sporo, w różnych seriach LEGO.

LEGO Star Wars 75192 Sokół Millennium Ocena benchmark.pl









5/5 To jeden z najdroższych zestawów LEGO, ale dla fana Gwiezdnych wojen bez wątpienia wart każdej wydanej złotówki. Złożenie frachtowca Sokół Millennium z ponad 7500 elementów to zabawa na dobrych kilka dni, a efekt w postaci pełnego detali, mierzącego aż 84 centymetry modelu wywołuje opad szczęki. Szczegółowo odwzorowana została nie tylko pokrywa, ale i wnętrze statku… krótko mówiąc: rewelacja. Jeśli chcesz mieć na półce Sokoła Millennium, ale nie chcesz brać kredytu, to sprawdź model z numerem 75257, kosztujący około 600 złotych.

Filmy i seriale razem z LEGO? Jasne!

Gwiezdne wojny nie są jedyną filmową serią, która doczekała się zestawów LEGO. Dostępne są również modele z wielu innych znanych i lubianych produkcji.

LEGO Harry Potter 71043 Zamek Hogwart Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zestaw o kodzie 71043 umożliwia odtworzenie jedynego w swoim rodzaju zamku Hogwart z książkowej i filmowej serii o Harrym Potterze. To olbrzymia i pełna szczegółów konstrukcja, w której bez trudu odnajdziesz Wielką Salę, Komnatę Tajemnic, Pokój Życzeń, gabinet profesora Dumbledore’a czy słynne sale lekcyjne, ale też chatę Hagrida i Wierzbę bijącą. Nieważne czy bliżej ci do Gryffindoru czy Slytherinu – ten zestaw na pewno ci się spodoba. Ponad 6 tysięcy elementów oznacza kilkanaście godzin układania.

LEGO Marvel 76217 Ja jestem Groot Ocena benchmark.pl









5/5 Jeden z najbardziej uroczych zestawów ostatnich lat. Teoretycznie dla dzieci, ale uwielbiany przez spore grono dorosłych. Figurka składana jest z niespełna 500 elementów, ale bardzo efektownie prezentuje się na półce - pogodny stwór stoi bez podpórki i może przybierać różne pozy. Ruchome są tutaj nawet palce. Dla fanów Marvela to prawdziwa gratka, choć podoba się nawet osobom, które nie widziały filmów. Zestaw niedrogi i w miarę opłacalny, zważywszy na efekt końcowy.

LEGO Creator Expert 10274 ECTO-1 Pogromców duchów Ocena benchmark.pl









4,8/5 Kultowy Cadillac Miller-Meteor z 1959 roku, którym Pogromcy duchów ruszali na swoje misje – to on właśnie kryje się w pudełku z numerem 10274. Długi na prawie pół metra i złożony z przeszło dwóch tysięcy klocków model ma działający układ kierowniczy, rozkładane siedzenie, ruchomy wykrywacz duchów i wiele innych kultowych elementów, które szybko zostaną zidentyfikowane przez fanów Ghostbusters.

Supersamochody i klasyka motoryzacji

Skoro wspomnieliśmy o Ecto, pozostańmy na chwilę przy samochodach, bo to one właśnie są jednymi z najciekawszych i najbardziej imponujących zestawów LEGO dla dorosłych. Prym wiodą tutaj dwie serie: Creator oraz Technic.

LEGO Creator Expert 10265 Ford Mustang Ocena benchmark.pl









4,6/5 W pudełku zestawu z numerem 10265 znajduje się niespełna 1500 klocków. Połącz je ze sobą, a przed twoimi oczami zmaterializuje się kultowy Ford Mustang z lat 60. ubiegłego wieku – jedna z ikon motoryzacji. Ten 34-centymetrowy model ma otwierane drzwi, zdejmowany dach i podnoszoną maskę, pod którą znajdziesz replikę klasycznego silnika V8. Nie da się ukryć: to coś pięknego.

LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 Ocena benchmark.pl









4,9/5 Kolekcjonerski model dla dorosłych, replika prawdziwego Ferrari. Efekt końcowy składania zestawu złożonego z ponad 3700 elementów jest dość spektakularny, auto ma ponad pół metra. Spora liczba elementów auta jest ruchoma - pod otwieraną maską znajdziemy na przykład silnik V12, mamy też otwierane drzwi motylkowe czy amortyzatory.

LEGO Technic 42141 Samochód wyścigowy McLaren Formula 1 Ocena benchmark.pl









4,9/5 Zestaw prosto ze snów miłośników Królowej Sportów Motorowych. Model McLaren w charakterystycznym, pomarańczowo-niebieskim malowaniu zbudować można z 1432 elementów. Mierzący 65 centymetrów i bogaty w szczegóły bolid cudownie prezentuje się na półce i dla fanów F1 to absolutny „must-have”.

Seria botaniczna

Seria botaniczna odniosła niesamowity wręcz sukces, zważywszy że mowa o plastikowych roślinach. Na ów sukces złożyły się najprawdopodobniej dwa powody - częste kupowanie tego typu zestawów przez mężczyzn w ramach prezentu dla dziewczyn, żon oraz matek, a także fakt, że po ułożeniu może ono stanowić ozdobę domu bez większego oporu ze strony obdarowanych.

LEGO Icons 10281 Drzewko Bonsai Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jakkolwiek niedorzeczny wydawałby ci się ten pomysł, drzewko bonsai z klocków LEGO prezentuje się niczego sobie. Co więcej, można okresowo zmieniać jego zielone listowie na różowe kwiaty kwitnącej wiśni. Model ten kosztuje niewiele, wiele za to sprawia frajdy i skutecznie pozwala się zrelaksować. (Na marginesie: może to być także dobra opcja dla tych, którzy nie są w stanie utrzymać przy życiu prawdziwej roślinki). Sprawdzi się jako ozdoba nawet w minimalistycznym otoczeniu.

Seria Architecture, czyli słynne budowle w miniaturze

Zestawy z serii Architecture cieszą się sporym zainteresowaniem z uwagi na dość niską cenę. Z klocków złożyć można w tym wypadku znane na całym świecie obiekty i budynki - od londyńskiego Big Bena, po Stautę Wolności czy Biały Dom.

LEGO Architecture 21034 Londyn Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeden z najchętniej kupowanych zestawów z serii architektonicznej, a jednocześnie jeden z tych najmniejszych. Z 468 klocków ułożyć można najbardziej charakterystyczne budowle Londynu: London Eye, Big Bena czy Tower Bridge. Sympatyczny prezent dla kogoś z sentymentem do angielskiej stolicy czy nawet dla osób zainteresowanych architekturą. Te ostatnie może zainteresować fakt, że proporcje budowli są zachowane, a w komplecie otrzymujemy także broszurę w języku angielskim, opowiadającą o projektantach i historii budowli odtwarzanych z klocków.

LEGO Architecture 21042 Statua Wolności

LEGO Architecture 21044 Paryż

LEGO Architecture 21060 Zamek Himeji

Ideas oraz Icons - modele pełne inspiracji

Mając dość samochodów, kwiatów czy motywów filmowych, za to będąc otwartym na ciekawe i nieszablonowe pomysły, trudno nie być ujętym niektórymi zestawami z serii Ideas czy Icons. Ta pierwsza seria jest szczególnie interesująca, gdyż bazuje na pomysłach fanów marki. Część modeli oparta jest na motywach retro, część na motywach ze sztuki, a część nawiązuje po prostu do rzeczy z codziennego życia. Zazwyczaj nie są to zestawy tanie, choć duńska marka stara się dbać o różnorodność. Fani Lego już dawno zresztą zrozumieli, że płacimy w dużej mierze za projekt i pomysł, a nie za sam plastik. Oczywiście przy zestawach takich jak ten z numerem 10307 trudno przełknąć cenę 3 tysięcy złotych, ale kto bogatemu zabroni.

Czy to 10 tysięcy elementów i 1,5 metra jest tego warte? Oceńcie sami. Tymczasem na koniec kilka naszych ulubionych zestawów z serii:

LEGO Icons 10283 Wahadłowiec Discovery NASA Ocena benchmark.pl









4,9/5 Model oznaczony numerem 10283 to jedna z najbardziej komplementowanych konstrukcji. Na 54-centrymetrowy wahadłowiec składają się 2354 elementy. Po ułożeniu zestawu możemy podziwiać sporo autentycznych funkcji maszyny, od wysuwanego podwozia, po ruchome sterolotki czy otwieraną ładownię, a także teleskop Hubble z ruchomymi panelami słonecznymi. Zestaw przeznaczony jest dla dorosłych, aczkolwiek nastolatek również sobie poradzi.

LEGO Ideas 21335 Zmechanizowana latarnia Ocena benchmark.pl









5/5 To zdecydowanie nie jest opłacalny zestaw, kosztuje bowiem krocie, a zawiera jedynie 2065 elementów. Jednocześnie jest to zestaw ogromnie interesujący. W projekcie latarni zastosowano dość nieszablonowe rozwiązania, przez co składanie jest ciekawsze, a umieszczenie w modelu załączonego silniczka i przewodów zdecydowanie poprawia już i tak rewelacyjny efekt końcowy, zasilając obracające się światło latarni i kominek w chatce latarnika. Do tego smaczki - skrzynia ze skarbami, latarnik przy kuchence, łódka, mewa i tym podobne.

LEGO Ideas 21333 „Gwiaździsta noc” Vincenta van Gogha Ocena benchmark.pl









4,8/5 Trójwymiarowa wersja jednego z najsłynniejszych obrazów Vincenta van Gogha zatytułowanego „Gwiaździsta noc”. Zestaw zawiera 2316 klocków, a sam model jest na tyle efektowny, że może posłużyć jako dekoracja domu (także na ścianie). Miłym dodatkiem jest załączona do zestawu regulowana podstawka, na której można postawić minifigurkę malarza razem z pędzlem, paletą i sztalugą.

LEGO Icons 10306 Atari 2600 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Po co Wam plastikowa wersja konosoli Atari 2600? Zapewne po nic, zwłaszcza że nie jest to tania ozdoba. Jednak wielu fanom kultowej konsoli serce zabiło mocniej, gdy układali ten złożony z ponad 2500 elementów zestaw i cofali się do własnego dzieciństwa. Jest kontroler, są wsuwane kartridże, są minimodele scenek z gier, jest ukryta scenka z boom boxem i telewizorem kineskopowym. Ten zestaw bezczelnie gra na emocjach osób 35+.

