Po Przyjaciołach i Kronikach Seinfelda przyszła pora na The Office. Ponadczasowy serial doczekał się własnego zestawu LEGO! Data premiery i cena nie są już dłużej tajemnicą.

LEGO The Office – oficjalne zdjęcia

Odtwórz amerykańskie biuro dzięki temu modelowi kolekcjonerskiemu LEGO® Ideas (21336) inspirowanemu kultowym już mockumentem „The Office”. Zbuduj z klocków LEGO znajome pomieszczenia oddziału Dunder Mifflin w Scranton, w tym gabinet szefa, Michaela Scotta (można oddzielić go od modelu), salę konferencyjną i wiele więcej – zapowiedziało LEGO.

Nowy zestaw odwzorowuje codzienność bohaterów kultowego, amerykańskiego serialu emitowanego w latach 2005-2013. Remake brytyjskiego pierwowzoru pod tym samym tytułem przenosi nas do codzienności biurowej pewnej firmy papierniczej, zarządzanej przez managera regionalnego, Michaela Scotta. Podczas gdy jego współpracownicy nie mogą się zdecydować co do tego, czy jest bardziej irytujący, czy jednak nieprzewidywalny, w jego własnych oczach lepszego szefa po prostu nie ma.

W zestawie LEGO znajdziecie 15 minifigurek odwzorowujących bohaterów tej komediowej rzeczywistości. Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson i Darryl Philbin, a nawet kot Angeli – Garbage już wkrótce mogą zawitać w Waszych domach!

Nie zabraknie też akcesoriów, przypominających o najzabawniejszych momentach w biurowej rzeczywistości. W zestawie zawarto m.in. zszywacz w galaretce, złoty bilet, statuetkę Dundie oraz jedyny w swoim rodzaju kubek z napisem „World’s Best Boss”.

Jaka cena za własne Biuro?

Cena LEGO The Office wyniesie niemało, bo 569,99 zł. W ramach niej otrzymacie zestaw zawierający 15 minifigurek i 1164 elementy. Wymiary konstrukcji to 7 cm wysokości, 30 cm szerokości i 25 cm głębokości.

Datę premiery oznaczono na 1 października 2022 r.

Dacie się skusić na (ciasne, ale własne) Biuro z klocków LEGO?

Źródło: LEGO