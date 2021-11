Zbliża się black friday, czyli czarny piątek - dzień, w którym sklepy obniżają ceny oferowanych produktów. W sklepie Amazon wystartował Black Week i trwać będzie do 29 listopada. Zapraszamy na przegląd najciekawszych ofert, które z okazji czarnego piątku przygotował sklep Amazon.

W Polsce od kilku lat sklepy organizują wyprzedaże z okazji czarnego piątku, ale to co dzieje się w tym roku to chyba mała przesada. Od początku listopada mamy do czynienia między innymi z czarnymi tygodniami i czarnymi weekendami. Trzeba uważać, ponieważ w wielu przypadkach ceny są sztucznie podnoszone, a następnie obniżane na potrzeby akcji promocyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę na Czarny Piątek w Amazon. W ramach tej akcji niektóre produkty można kupić w bardzo okazyjnej cenie. Zapraszamy na przegląd najciekawszych ofert.

Przecenione zostały na przykład czytniki e-booków marki Kindle. Podstawowe modele są tańsze o około 30%, a Kindle Paperwhite jest tańszy o około 17%.

Inne zdecydowanie warte uwagi promocje w sklepie Amazon, z których skorzystać można już dziś:

Słuchawki:

Słuchawki Sony WH-1000XM3 - przecena z 948 złotych na 790 złotych

Słuchawki Philips Fidelio X2HR/00 - przecena z 480 złotych na 360 złotych

Słuchawki bezprzewodowe Philips PH805BK/00 - przecena z 389 złotych na 269 złotych

Smartfony OnePlus:

OnePlus 8T 5G - przecena z 2849 złotych na 1999 złotych

OnePlus 9 - przecena z 3349 złotych na 2299 złotych

OnePlus 9 Pro 5G - przecena z 4699 złotych na 3599 złotych

Inne urządzenia:

To pierwsze promocje, które przygotował sklep Amazon Polska. W kolejnych dniach w obniżonych cenach dostępne będą kolejne produkty.