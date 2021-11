W tym roku twoim celem w Black Friday jest czytnik e-booków? Nie musisz czekać do przyszłego piątku: już dziś spraw sobie Kindle’a za zdecydowanie mniejsze pieniądze – tylko na Amazonie.

Wiesz, że dokładnie 14 lat temu – 19 października 2007 roku – Amazon zaprezentował pierwszego Kindle’a? Nie był to wprawdzie pierwszy czytnik e-booków w ogóle – to przypisuje się urządzeniu o nazwie LIBRIé, wydanemu przez Sony trzy lata wcześniej. Był to jednak pierwszy tego typu gadżet, z tak wygodnym interfejsem i bezproblemowym dostępem do cyfrowych książek. Od tego czasu doczekaliśmy się wielu wersji, a te najnowsze są właśnie dostępne w promocji.

Tańsze czytniki Kindle w promocji Black Week na Amazonie

Czarny Tydzień w sklepie Amazon to czas sporych obniżek, choć oczywiście niektóre oferty są lepsze od innych. Do kategorii tych najlepszych bez wątpienia zaliczają się przecenione czytniki e-booków amerykańskiego producenta. Możesz zaoszczędzić 30%, kupując podstawowego Kindle’a w wersji czarnej lub białej, a o 17% w dół poszła cena wypasionego modelu Kindle Paperwhite.

W praktyce oznacza to tyle, że za czytnik Kindle (10. generacji) zapłacisz 279,99 zł, a za Kindle Paperwhite (11. generacji) – 569,99 zł. Ten pierwszy to model podstawowy, ale nie brakuje mu ani podświetlanego ekranu, ani akumulatora na tygodnie działania, ani nawet zaawansowanych funkcji pracy z tekstem. Z kolei urządzenie z dopiskiem „Paperwhite” jest wyposażone w większy, 6,8-calowy wyświetlacz o bardzo wysokiej rozdzielczości oraz diody zapewniające szerokie opcje regulacji doświetlenia, a całość zamknięta jest w wodoszczelnej obudowie.

