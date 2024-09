Twórcy Blika już wiele miesięcy temu zapowiadali zagraniczną ekspansję i właśnie przechodzą od słów do czynów.

Na początku września Blik - z którego przez 9 lat mogli korzystać wyłącznie Polacy - został uruchomiony na Słowacji. Sporo wskazuje jednak na to, że to dopiero początek.

Blik i Revolut łączą siły

Jak wynika z raportu Rzeczpospolitej, Polski Standard Płatności prowadzi rozmowy na temat integracji Blika z popularną platformą Revolut. Połączenie sił miałoby pozwolić użytkownikom Revoluta na dokonywanie internetowych i stacjonarnych płatności z użyciem sześciocyfrowych kodów.

W pierwszej kolejności usługa ma zostać wdrożona wyłącznie w Polsce, ale w dłuższej perspektywie mówi się o potencjalnej ekspansji zagranicznej. W czerwcu Revolut chwalił się przekroczeniem liczby 45 mln użytkowników w ponad 30 krajach, więc Blik stoi przed szansą dotarcia na nowe rynki bez konieczności zawierania umów z pojedynczymi lokalnymi bankami.

Revolutowi współpraca z Blikiem również zdaje się być na rękę. Brytyjski fintech ma w naszym kraju 3,5 mln klientów, a dodanie obsługi popularnego standardu byłoby dla polskich użytkowników cennym udogodnieniem.

Doniesienia o integracji Blika z Revolutem mają póki co charakter nieoficjalny. Źródła Rzeczpospolitej wskazują jednak, że nowa usługa ma trafić do klientów najpóźniej do końca roku.