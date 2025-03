Firma Apple zaprezentowała nowy model komputera Mac Studio. Premiera odbyła się w formie komunikatu prasowego. Urządzenie zostało wyposażone w nowe czipy Apple Silicon. Do wyboru jest M4 Max i M3 Ultra. To najpotężniejsze procesory tej firmy.

Premiera Mac Studio z M4 Max i M3 Ultra

Mac Studio to urządzenie, które przeznaczone jest do realizacji najbardziej wymagających zadań. Jest to komputer stacjonarny w niewielkiej obudowie, której wymiary wynoszą 19,7 na 19,7 na 9,5 cm. Waga zależna jest od układu Apple Silicon, w który jest on wyposażony. Model z M4 Max waży 2,74 kg, a w przypadku urządzeń z M3 Ultra waga wynosi 3,64 kg.

Mac Studio z M4 Max i M3 Ultra - specyfikacja

W podstawowych wersjach nowego Maca Studio zastosowano następujące czipy:

Apple M4 Max z 14‑rdzeniowym CPU (z 10 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energo­oszczędnymi), 32-rdzeniowym GPU oraz przepustowością pamięci na poziomie 410 GB/s .

(z 10 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energo­oszczędnymi), oraz przepustowością pamięci na poziomie . Apple M3 Ultra 28‑rdzeniowym CPU (z 20 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 8 rdzeniami energo­oszczędnymi), 60‑rdzeniowym GPU. Przepustowość pamięci w tym przypadku to 819 GB/s.

W obu przypadkach jest także 16-rdzeniowy silnik Neural Engine. Możliwa jest konfiguracja z M4 Max z 16‑rdzeniowym CPU i 40‑rdzeniowym GPU oraz M3 Ultra z 32‑rdzeniowym CPU i 80‑rdzeniowym GPU. W ostatnim przypadku system Neural Engine ma 32 rdzenie.

Pojemność pamięci RAM w modelach z M4 Max to 36, 48, 64 lub 128 GB, a dysk SSD ma wielkość 512 GB lub 1, 2, 4 albo 8 TB. W przypadku M3 Ultra do dyspozycji jest 96, 256 lub 512 GB RAMu, a pojemność dysku SSD to 1, 2, 4, 8 albo 16 TB.

Niezależnie od modelu układu Apple Silicon, z tyłu Mac Studio ma cztery porty Thunderbolt 5 (USB‑C), dwa porty USB 3 (USB‑A) (do 5 Gb/s), port HDMI 2.1, Ethernet 10 Gb, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a z przodu jest gniazdo na kartę SDXC (UHS‑II). Co więcej, w modelach z M4 Max z przodu znajdziemy jeszcze dwa porty USB‑C (do 10 Gb/s). Komputery z M3 Ultra mają z przodu dwa porty Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s).

Wszystkie warianty obsługują także Wi‑Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3.

Mac Studio z M4 Max i M3 Ultra - cena

Podstawowy model z układem M4 Max kosztuje 10499 złotych, a cena komputera z M3 Ultra to 20999 zł.

Najdroższy Mac Studio ma układ Apple M3 Ultra z 32‑rdzeniowym CPU, 80‑rdzeniowym GPU i 32‑rdzeniowym systemem Neural Engine, 512 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz 16 TB pamięci masowej SSD, a zapłacić za niego trzeba 71499 złotych. Nowe Maki Studio zamawiać można już dziś, a dostępne będą od 12 marca.

Źródło: Apple Newsroom