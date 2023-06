Podczas konferencji WWDC miałem okazję spotkać się z przedstawicielami polskiego studia Bloober Team, twórcami takich gier jak Silent Hill, The Medium czy Layers of Fear. W remake tej ostatniej zagrać można na komputerach Mac.

Maki stają się komputerami do gier

Podczas tegorocznej konferencji WWDC zaprezentowano między innymi nowy system operacyjny macOS Sonoma. Część prezentacji poświęcona została gamingowi. Na komputerach firmy Apple dostępnych jest coraz więcej gier, a to między innymi za sprawą technologii Metal 3 i wysokiej wydajności nowych układów Apple Silicon. Co więcej, w środowisku Metal dostępny jest zestaw narzędzi deweloperskich, który upraszcza i znacznie skraca proces przebudowy kodu i dostosowanie go do potrzeb platformy Apple Silicon. W nowym systemie operacyjnym zaimplementowano także tryb Gra. Dzięki niemu gry mają działać płynniej.

W trakcie prezentacji ogłoszono, że Apple nawiązało współpracę z wieloma producentami gier, w tym między innymi z przedstawicielami krakowskiego studia Bloober Team, twórcami gier The Medium, Layers of Fear czy Silent Hill.

Szymon Erdmański i Grzegorz Wilczek z Bloober Team podczas wywiadu w Apple Park

Dowiedziałem się między innymi, że właśnie kończy się ważny rozdział w życiu tej firmy. Wraz z premierą gry Layers of Fear 2023 skończyła się era Bloober 2.0, a rozpoczęła kolejna - Bloober 3.0. Założonym na ten okres celem jest stanie się wiodącym na świecie producentem gier w klimacie horroru.

Co więcej, planowane jest także otwarcie biura Bloober Team w Los Angeles. Ma to usprawnić kontakt z partnerami biznesowymi i amerykańskimi mediami.

Layers of Fear

Od dziś w sklepie App Store dostepna jest gra Layers of Fear (2023). To jedna z pierwszych pozycji w portfolio Bloober Team, która wydana została przy użyciu Unreal Engine 5.

Layers of Fear 2023 horror psychologiczny z perspektywy pierwszej osoby. Jak już wspomniano, gra zbudowana została na silniku Unreal Engine 5. Co więcej, obsługuje Ray Tracing, HDR i rozdzielczość 4K. Aby zagrać w nią na komputerze marki Apple należy mieć Maca wyposażonego w układ Apple Silicon (M1 lub nowszy) z zainstalowanym systemem macOS 12 lub nowszym.