Zbliża się rok szkolny, więc przypominamy o wprowadzonym przez rząd programie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych. Jakość pracy wielu nauczycieli może się poprawić po zakupie odpowiedniego sprzętu elektronicznego.

Bon na laptopa

Poza komputerami dla uczniów rządzący postanowili też o sfinansowaniu przez państwo sprzętu dla nauczycieli. Prezydent Duda podpisał ustawę wprowadzającą bon na laptopy opiewający na kwotę 2500 zł. Nauczyciele mogą zrealizować bon podczas zakupu laptopa albo chromebooka. Jakie są zasady?

Nauczyciele mogą kupić klasycznego laptopa dowolnej firmy i z dowolnym systemem operacyjnym. W tym względzie pozostawiono im wolny wybór odnośnie tego, jakie narzędzia uznają oni za najodpowiedniejsze dla swojej pracy. Za 2500 zł można znaleźć kilka całkiem niezłych modeli. Kilka propozycji na ten rok przygotował już jakiś czas temu Grzegorz z naszej redakcji.

Nauczyciele mogą się też pokusić o kupno laptopa przeglądarkowego (nazywanego też chromebookiem). Jest to nic innego jak laptop przystosowany jedynie do przeglądania internetu oparty na przeglądarce Chrome. Nie ma on systemu operacyjnego, a jedynie można instalować w nim aplikacje z Chrome Web Store albo Google Play Store. Nie będzie możliwości wykorzystania całości bądź części bonu na cokolwiek innego niż sam komputer (więc nie dokupisz za to co zostanie ani myszki, ani pakietu Office).

Dla kogo to świadczenie?

Na bonie skorzystają nauczyciele, którzy na dzień 30 września 2023 będą posiadali stosunek pracy w publicznej lub niepublicznej szkole podstawowej, ponadpodstawowej, w zespole szkół oraz w publicznej albo niepublicznej szkole artystycznej (o uprawnieniach szkoły publicznej). Bon obejmuje też wychowawców i pedagogów, ale już nie pracowników przedszkolnych i zatrudnionych jako pomoc nauczyciela.

O bon nie będą mogli ubiegać się też nauczyciele, którzy na dzień 30 września 2023 będą:

- w stanie nieczynnym

- na świadczeniu rehabilitacyjnym

- na urlopie dla poratowania zdrowia

- zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych

- na urlopie bezpłatnym (nie krótszym niż 14 dni)

- urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych

Źródło: portaloswiatowy, ustawa