Nowa promocja dla fanów World of Warships. Co ważne, oferta obejmuje także starsze podzespoły, które są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach.

Jesteście fanami World of Warships i planujecie budowę nowego komputera do gier? Jeżeli tak, warto wziąć pod uwagę procesory Ryzen i karty graficzne Radeon – właśnie wystartowała tutaj nowa promocja, która może Was zainteresować.

Promocja AMD dla fanów World of Warships

Przy zakupie wybranych modeli można otrzymać kod promocyjny do zgarnięcia bonusowego zestawu: brytyjski pancernik 3. poziomu „Dreadnought”, 1000 dublonów i 3 dni konta premium World of Warships (wartość pakietu to około 85 zł).

Szczególnie ciekawy jest tutaj Dreadnought z floty Royal Navy, który został wyposażony w stały kamuflaż narodowy.

Jak skorzystać z promocji?

Promocja obejmuje procesory AMD Ryzen:

oraz karty graficzne Radeon:

Promocja potrwa do 30 czerwca 2020 roku i jest dostępna w dużych sklepach z podzespołami (m.in. Komputronik i RTV Euro AGD). Oferta dotyczy nowych oraz istniejących graczy World of Warships w Polsce, a na jednym koncie Wargaming można aktywować tylko jeden kod (maksymalnie do 1 września 2020 roku).

Źródło: AMD

Zobacz więcej newsów o promocjach: