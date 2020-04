Mafia III liczy sobie już kilka lat. Gra zebrała mieszane recenzje, w związku z czym niektórzy mogli obawiać się podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie. Teraz powinno być z tym łatwiej, bo z pomocą przychodzi promocja.

Mafia III za darmo. Nie na zawsze, ale każdy zdąży spokojnie zagrać

Na platformie Steam wystartował darmowy tydzień z grą Mafia III. Od dziś, przez najbliższy tydzień każdy zainteresowany (posiadający PC i konto w wymienionym sklepie) może testować grę bez jakichkolwiek opłat.

Nie jest to niestety promocja, w ramach której gra zostaje w bibliotece na zawsze. Otrzymuje się ją jedynie na wyznaczony okres, w tym przypadku dość długi. Są też dwie dobre wiadomości w tym kontekście. Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup to zachowa osiągnięte postępy. Sam zakup może być natomiast kuszący z racji jednoczesnego rabatu w wysokości 75%. Do 7 maja Mafia III oferowana jest za 34,97 złotych.

Czy Mafia III to dobra gra? Można rozwiać wątpliwości

Mafia III debiutowała w październiku 2016 roku. Zebrała mieszane recenzje. Średnia wersji PC na metacritic to skromne 62%. Rozrzut ocen jest jednak duży, bo od bardzo słabych 40% do dobrych 80%. O plusach i minusach gry możecie dowiedzieć się sporo także z naszej recenzji.

Co ciekawe, mimo sporej krytyki wydawca chwalił się swojego czasu bardzo udanym startem sprzedaży. Jeśli się do niego nie przyczyniliście to możecie bez wydatków sprawdzić teraz, czy decyzja była słuszna.

