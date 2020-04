Gry komputerowe Grzech nie pobrać. Total War: SHOGUN 2 za darmo z dnia 27-04-2020

Zdecydowana większość sympatyków gier strategicznych przyzna, że Total War: SHOGUN 2 to świetna produkcja. Mieliście co do tego wątpliwości? To możecie je teraz rozwiać bez uszczuplania swojego portfela.