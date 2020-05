Ubisoft wywiązuje się ze składanych obietnic i konsekwentnie udostępnia darmowe gry. Chce tym zachęcić jak najwięcej osób do pozostawania w domach i umilić im ten czas. Czym tym razem?

Assassin’s Creed II za darmo po raz drugi

Assassin’s Creed II można był pobrać nie dalej jak w połowie zeszłego miesiąca. Najwyraźniej producent założył, że znajdą się osoby, które nie zdążyły skorzystać z promocji lub o niej nie wiedziały. Jeśli jesteście wśród nich to wiedźcie, że posiadając konto na Uplay możecie pobierać Assassin’s Creed II za darmo do 5 maja do godziny 20:00 polskiego czasu. Oferta jest tym bardziej kusząca, iż grę otrzymuje się tutaj na stałe, po pobraniu pozostanie ona w bibliotece także po zakończeniu promocji.

Child of Light i Rayman Legends również rozdawane

Również dwie pozostałe gry nie mogą być zaliczane do grona nowości, ale podobnie jak Assassin’s Creed II zebrały bardzo dobre oceny. Jeśli ktoś nie miał okazji się przy nich bawić to jest świetna okazja do nadrobienia zaległości. Mowa tutaj o Child of Light oraz Rayman Legends, również one dostępne są za darmo do 5 maja do godziny 20:00 polskiego czasu.

To propozycje z zupełnie innych gatunków niż Assassin’s Creed II. Child of Light z 2014 roku to połączenie RPG i platformówki, o którym więcej możecie dowiedzieć się chociażby z naszej recenzji. Rayman Legends z 2013 roku to z kolei platformówka wymagająca sporej zręczności i jednocześnie przedstawiciel serii, której chyba nikomu przedstawiać.

Jeśli jesteście zainteresowani którąś z wymienionych gier to powinniście udać się na specjalnie przygotowaną stronę internetową promocji.

Źródło: Ubisoft

