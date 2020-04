Ubisoft dołącza do grona producentów i wydawców gier, którzy zachęcają do pozostawania w domach i minimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dołącza w sposób, który powinien spotkać się z pozytywnym odbiorem.

Ubisoft zachęca do pozostawania w domach udostępniając gry za darmo

Podobnie jak wiele innych firm (nie tylko z branży gier), również Ubisoft przeszedł na pracę zdalną. Przypominając o tym jednocześnie zwrócił się do graczy. Aby zachęcić ich do pozostawania w domach zdecydował się udostępnić wybrane gry ze swojego katalogu. Tak, za darmo.

„Wiemy też, że nie tylko my przyzwyczajamy się do spędzania długiego czasu w domu. W związku z tym przygotowaliśmy całomiesięczną serię ofert, okresów próbnych i rabatów, aby pomóc wszystkim stosującym się do wytycznych władz i pozostającym w domach. Niezależnie od tego, czy chcecie zachować aktywność, pozostać w bezpiecznym kontakcie ze znajomymi, czy po prostu nieco się rozerwać, chcemy pomóc.”

Rayman Legends za darmo

Pierwsza z udostępnionych bezpłatnie gier w ramach tej kampanii to Rayman Legends na PC. Każdy zainteresowany może przypisać ją do swojego konta UPLAY do 3 kwietnia i zachować na zawsze. Chociaż nie jest to najnowsza produkcja, wciąż wygląda dobrze i zapewnia sporo dobrej zabawy, także w gronie rodzinnym. To jedna z lepiej ocenianych gier łączących w sobie cechy zręcznościówki i platformówki 2D.

Wedle zapowiedzi w nadchodzących dniach i tygodniach udostępnione zostaną kolejne bezpłatne gry oraz okresy próbne. Pojawić mają się także propozycje z popularnych serii, takich jak Assassin’s Creed czy Just Dance. Wszystkie, także z Rayman Legends, można znaleźć na specjalnie przygotowanej stornie internetowej.

Źródło: ubisoft

