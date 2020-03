Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała uzależnienie od gier jako chorobę psychiczną, która wymaga profesjonalnego leczenia. Dlatego wiele osób może być nieco zdziwionych współpracą organizacji z całą branżą gamingową.

Celem WHO jest dotarcie z zaleceniami do jak największej ilości ludzi, w tym także namawianie do pozostania w domach. Współpraca z branżą gier jest kolejnym krokiem organizacji do spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19.

Świat gier przeżywa w tym momencie prawdziwe oblężenie, ponieważ większość ludzi siedzi odizolowana w swoich domach. Mając ograniczone możliwości rozrywkowe, sięgamy do internetu. Znane gry stały się jeszcze bardziej popularne, a mniejsze produkcje mają szansę na pozyskanie nowych graczy. Specjalne wydarzenia, oferty i wyjątkowe nagrody w wielu grach to efekt programu #PlayApartTogether, w którym udział biorą nawet najpotężniejsze firmy gromadzące miliardy użytkowników, takie jak Activision Blizzard czy Zynga.

Though we aren’t physically together, we’re still united.



We love our communities and want you all to be as safe as possible – follow the recommendations of the @WHO, practice physical distancing, take care of yourselves and each other, and #PlayApartTogether. pic.twitter.com/EcK4tVGAp2