Branża IT. Połowa zatrudnionych szuka nowej pracy

Badanie przeprowadzone przez Just Join IT wykazało, że ponad połowa (56 proc.) polskich specjalistów IT jest otwarta na zmianę pracodawcy. Badanie to przeprowadzono na grupie prawie 1300 osób pracujących w sektorze technologicznym.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 r. przez Just Join IT za pomocą metody CAWI. W badaniu wzięło udział 1279 osób, z których 90 proc. to osoby pracujące w branży IT, a pozostałe 10 proc. to osoby, które aspirują do pracy w tym sektorze.

Główne motywacje, które skłaniają specjalistów IT do poszukiwania nowych możliwości zawodowych, to pragnienie rozwoju zawodowego i chęć zwiększenia swojego wynagrodzenia. Jednocześnie, badanie ujawniło, że rynek pracy w branży IT w 2023 roku był znacznie trudniejszy dla kandydatów niż w poprzednich latach.

Wnioski z badania

60 proc. respondentów, którzy nie zmienili pracy, wskazało na lęk przed niestabilnością zatrudnienia jako jeden z głównych powodów, dla których pozostali na swoich dotychczasowych stanowiskach. Dodatkowo, 45 proc. badanych przyznało, że padło ofiarą tzw. syndromu oszusta, który polega na przekonaniu, że nie zasługują na swoje osiągnięcia i sukcesy zawodowe.

W styczniu 2024 roku Just Join IT we współpracy z Experis opublikowało raport pt. “Co z tym eldorado”, który rzuca światło na sytuację na rynku pracy IT w 2023 roku. Z raportu wynika, że liczba ofert pracy dla specjalistów IT spadła o 26 proc. w porównaniu do roku 2022, podczas gdy liczba aplikacji wzrosła o 54 proc.

W badaniu przeprowadzonym na grupie niespełna1300 osób, prawie 60 proc. uczestników potwierdziło, że w 2023 roku było trudniej znaleźć nową pracę w IT. Co więcej, połowa badanych oświadczyła, że otrzymywała mniej ofert od rekruterów, a co dziesiąta osoba musiała wysłać ponad 100 CV, aby otrzymać nową pracę.

Chęć zmiany pracodawcy jest silna

Pomimo wyzwań na rynku, w 2023 roku aż 73 proc. pracowników sektora IT aktywnie poszukiwało nowych możliwości zatrudnienia. Co więcej, 80 proc. tych, którzy nie odnaleźli nowego miejsca pracy, wciąż pragnie zmienić swojego obecnego pracodawcę. Co skłania ich do poszukiwania nowych możliwości? Według 43 proc. respondentów, głównym powodem jest brak możliwości rozwoju zawodowego. Taka sama liczba osób wyraziła chęć zmiany pracy w celu uzyskania wyższego wynagrodzenia.

Rok 2024 nadal będzie stanowił wyzwanie dla kandydatów szukających nowej pracy w branży IT. Pośród tak dużej konkurencji na rynku, wyzwaniem dla działów HR będzie dostosowanie strategii rekrutacyjnej, aby skutecznie przyciągać i zatrzymywać najbardziej wartościowych pracowników. Natomiast zadaniem kandydatów będzie z pewnością umiejętne wyróżnienie się na tle pozostałych. Duże znaczenie nadal odgrywać będzie up- i reskilling umiejętności - komentuje Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT, RocketJobs.pl i Hello HR.

Syndrom oszusta i branża IT

40 proc. specjalistów IT nie jest zadowolonych ze swojej obecnej pracy, ale wielu z nich obawia się zmiany. Mimo że odsetek osób pragnących zmienić pracę w sektorze IT jest nadal wysoki i wynosi obecnie 56 proc., wiele osób nie decyduje się na ten krok, pozostając nieszczęśliwymi w swoim obecnym miejscu pracy. Co powstrzymuje ich przed podjęciem decyzji o zmianie? Ponad 60 proc. ankietowanych wskazuje na obawę przed niestabilnością zatrudnienia, 45 proc. uważa, że rynek pracy jest nadal trudny. Wielu z nich towarzyszy również strach przed nieznanym, co potwierdza 36,7 proc. respondentów.

Istotnym jest fakt, że niemal połowa badanych przyznaje, że obawia się niepowodzenia, co sugeruje występowanie tzw. syndromu oszusta. Zgodnie z danymi EURES1, agencji pośrednictwa pracy podlegającej Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy, jest to uczucie niedostateczności, które dotyka wielu ludzi, nawet tych, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie. Ten syndrom powoduje, że ludzie czują, że nie zasługują na osiągnięty sukces i nie są tak utalentowani jak inni. Jak więc przeciwdziałać temu syndromowi?

Syndrom oszusta to nic innego jak głos w naszej głowie, który zamiast nas motywować i wspierać, nieustannie nas krytykuje. Często jesteśmy dla siebie zbyt surowi. Jeżeli to poczucie, że nie zasługujemy na sukces, jest tym, co ostatecznie blokuje nasz rozwój, to jest to sygnał alarmujący. Kluczowe jest, aby pracować nad docenianiem swoich osiągnięć i budować świadomość własnych umiejętności. Warto podjąć dialog z wewnętrznym krytykiem i zadać mu pytanie: „a co, jeśli będzie dokładnie tak, jak chcę” - radzi Kinga Soska-Zwierzyńska z MindWell.

Kampania, która może pomóc

Just Join IT, w ramach kampanii „Misja Zmiana”, prowadzonej we współpracy z rocketjobs.pl, przygotował serię materiałów pod hasłem „Misja Zmiana w IT” i z użyciem wspólnego hashtagu #misjazmianawit. Celem portalu jest edukowanie na temat zmian oraz dodawanie pracownikom branży wiary we własne możliwości.

W ramach kampanii przeprowadzone zostaną różne działania promujące rozwój kompetencji, m.in. z udziałem DevMentors, grupy ekspertów, którzy aktywnie działają w społeczności IT, dzieląc się swoją wiedzą podczas konferencji, spotkań, poprzez otwarty kod źródłowy oraz nagrania w sieci. „Misja Zmiana” to także szereg bezpłatnych materiałów, takich jak e-book „Jak pisać spoko CV”, szkolenie „Godzinka z ChatGPT” oraz webinary i materiały wideo z psychologami z MindWell.

Źródło: Just Join IT