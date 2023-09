To, ile zarabia programista, często jest jednym z głównych powodów, dla których wybiera się właśnie taką karierę. Jakie jednak tak naprawdę są zarobki programistów w 2023 roku i od czego dokładnie zależą?

Dziś Dzień Programisty. Termin 13 września w żadnym wypadku nie jest przypadkowy. Jest to mianowicie 256. dzień roku kalendarzowego, a 256 to oczywiście 2 do potęgi ósmej, a więc liczba wszystkich możliwych wartości jednego bajtu w 8-bitowej postaci. I tak, w latach przestępnych święto obchodzone jest 12 września.

Korzystając z okazji, wszystkim programistom (a w szczególności tym, dzięki którym benchmark.pl działa jak należy) życzymy wszystkiego najlepszego!

Znane lub nieznane oblicze programisty

Programiści to bardzo liczna grupa i trudno tak naprawdę o krótką odpowiedź na pytanie, jacy są. Portal No Fluff Jobs podpytał ich jednak o kilka kwestii i odpowiedzi mogą być dla wielu osób – przynajmniej w pewnej mierze – zaskakujące.

Wielu programistów nie ma samochodu, a na wakcje zostaje w domu

Okazuje się na przykład, że aż co trzeci przepytany programista nie posiada samochodu i najpewniej powodem nie są słabe zarobki – w rzeczywistości koderzy należą do jednych z lepiej opłacanych grup zawodowych w naszym kraju (ale o tym za chwilę). W wielu przypadkach po prostu auto nie jest im potrzebne – choćby ze względu na bardzo popularną w tej grupie pracę zdalną.

Ponad połowa przepytanych programistów zostaje na wakacje w domu. Koderzy lubią też relaksować się przy telefonie – ich ulubionymi aplikacjami są YouTube (71%), Facebook (47%), Instagram (35%), LinkedIn (34%) i Reddit (20%).

A co programiści robią w swoim czasie wolnym? W sumie to, co wszyscy – dwóch na trzech ogląda telewizję, a ponad połowa (57%) uprawia sport. Mniej więcej tyle samo spotyka się z przyjaciółmi i rodziną albo gra w gry wideo. Równocześnie jednak aż 39 poświęca czas na samorozwój, co raczej plasuje ich mocno powyżej średniej.

Młody, z wyższym wykształceniem

Dodajmy, że ponad połowa specjalistów IT z raportu No Fluff Jobs to osoby między 25. a 34. rokiem życia, a prawie 80% ma wykształcenie wyższe (średnie zaś – nieco ponad 18%). Większość respondentów jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę (ponad 57,5%), a na zasadach B2B pracuje przeszło 31% respondentów.

Największa część przebadanych programistów (31,4%) to midzi, a za nimi – niemal po równo (po około 22%) znajdują się seniorzy i juniorzy. Jeżeli zaś chodzi o typ ich działalności, to na trzech pierwszych miejscach plasują się: backend (ponad 20%), fullstack (ponad 12%) i testing (niespełna 9%). Powyżej poziomu 5% są również: frontend, project management oraz IT support.

Ostatnie pytanie dotyczy tego, na co programiści wydają pieniądze. Organizacje charytatywne wspomaga 15% z nich, inwestuje w nieruchomości – 39%, po prostu oszczędza – 56%, a inwestuje w siebie – aż 69%. A skoro już jesteśmy przy pieniądzach…

Ile zarabia programista w 2023 roku?

Stawki oferowane programistom z roku na rok są coraz większe. Branżowi eksperci wskazują przy tym, że wzrosty nie są już tak imponujące jak w poprzednich latach. W ciągu ostatniego roku pensje albo nie zwiększyły się wcale (u seniorów), albo minimalnie (u midów). Jedynie juniorzy mogli odnotować kilkunastoprocentowy wzrost. Przejdźmy jednak do konkretnych kwot – mediany wynagrodzeń podało justjoin.it. I tak, w 2023 roku:

junior może liczyć na 8500 zł netto (na B2B) lub 7500 zł brutto (na UoP)

mid może liczyć na 17 284 zł netto (na B2B) lub 14 500 zł brutto (na UoP)

senior może liczyć na 24 401 zł nettto (na B2B) lub 21 000 zł brutto (na UoP)

To mediany. Ostateczne wynagrodzenie może zaś zależeć nie tylko od poziomu doświadczenia, ale też konkretnej specjalizacji. Przykładowo, na każdym stopniu najwięcej zarobić mogą architekci systemów: juniorzy mogą liczyć na ok. 21 500 zł netto na B2B, midzi – na 25 000 zł, a seniorzy – na 30 000 zł.

Na każdym poziomie dobrze opłacani są także specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Dla juniorów poszukujących jak najlepszych zarobków dobrym kierunkiem może być też tworzenie aplikacji mobilnych, a dla midów – języki C i Go. Na bardzo wysokie wynagrodzenia (powyżej 25 000 zł) liczyć mogą także specjaliści od analizy danych, systemów ERP i DevOps.

Jaki jest najbardziej opłacalny język?

W raporcie płac No Fluff Jobs możemy znaleźć widełki wynagrodzeń według konkretnych języków. Top-3 tych najlepiej płatnych to Java, Python i React. Z najnowszych danych wynika, że:

programista Java może liczyć na 16,8-24 tys. zł netto (na B2B) lub 12-18,9 tys. zł brutto (na UoP)

programista Pyhton może liczyć na 16,8-24 tys. zł netto (na B2B) lub 13-19 tys. zł brutto (na UoP)

programista React może liczyć na 16-23 tys. zł netto (na B2B) lub 13-19,5 tys. zł brutto (na UoP)

Pośrodku znajdują się pozostałe języki, a stawkę zamyka programista HTML/CSS, który może liczyć na 14-20 tys. zł netto (na B2B) lub 10-16 tys. zł brutto (na UoP).

Coraz trudniej zacząć

O ile praca w IT może kusić zarobkami, to naprawdę „duże pieniądze” zarabia się dopiero na poziomie seniora. Tymczasem coraz trudniej jest zdobyć takie doświadczenie. Firmy coraz częściej szukają już doświadczonych programistów, co dla osób na początku swojej kariery oznacza niemałe kłopoty. Z raportu justjoin.it wynika, że w pierwszej połowie 2023 r. liczba ofert pracy dla juniorów była o ponad 26 proc. mniejsza niż rok wcześniej (seniorzy natomiast mieli do wyboru o blisko 9 proc. więcej potencjalnych stanowisk).

Kogo szukają firmy?

Właściwie we wszystkich popularnych językach maleje zapotrzebowanie na programistów. Z analizy jusjoin.it wynika, że ofert dotyczących pracy z językiem JavaScript było o ponad 16,5 proc. mniej (to porównanie pierwszej połowy 2023 i pierwszej połowy 2022 roku). Jeszcze gorzej jest w przypadku języka HTML (-24,2 proc.) i Ruby (-48,8 proc.).

Kogo zatem poszukują firmy? Przede wszystkim ekspertów od analityki i cyberbezpieczeństwa. Dynamicznie rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów od analizy i przetwarzania danych oraz DevOps.

Źródło: justjoin.it, No Fluff Jobs, inf. własna