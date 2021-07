Tym razem Epic Games Store zdecydował się udostępnić Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast. Kto w największym stopniu ucieszy się z takiej oferty?

Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast do pobrania

Czwartek to dla wielu graczy korzystających z Epic Games Store ulubiony dzień tygodnia. Właśnie wtedy omawiany sklep aktualizuje promocyjną stronę i udostępnia kolejną darmową grę. Niekiedy decyduje się nawet na więcej i trzeba (chociaż to przyjemność) przejść na liczbę mnogą. Tak jak dziś.

Posiadacze kont na Epic Games Store mogą przypisywać do nich Bridge Constructor: The Walking Dead oraz Ironcast. Tradycyjnie jedynym warunkiem do spełnienia jest wyrobienie się w określonym czasie. Jest go jednak sporo, bo oferta obowiązuje do 15 lipca do godziny 17:00 naszego czasu.

Darmowe gry Epic Games Store. Dla kogo tym razem?

Kojarzycie wymienione gry? Jeśli odpowiadacie przecząco, to zapewne przyda się ich krótkie przedstawienie.

Bridge Constructor: The Walking Dead przygotowało studio ClockStone Software. Tytuł nie jest przypadkowy. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z łamigłówką, a z drugiej z dobrze znanym postapokaliptycznym uniwersum The Walking Dead. Zabawa polega nie tylko na tworzeniu bezpiecznych przejazdów dla pojazdów, ale też na wykorzystywaniu różnych metod do zwabiania szwendaczy w pułapki i ratowaniu ocalałych.

Bridge Constructor: The Walking Dead jest niemalże nowością, debiutowało pod koniec 2020 roku. Ironcast to produkcja starsza o ponad 5 lat. Przedstawia alternatywą wersję epoki wiktoriańskiej z robotami w rolach głównych. Nie jest to jednak strzelanka, a strategia z turowymi walkami.

Jeśli Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast nie trafiają w Wasze gusta, za tydzień Epic Games Store udostępni dwie inne gry. Znamy już ich tytuły. To Offworld Trading Company oraz Obduction.

Źródło: Epic Games Store