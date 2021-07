Materiały promujące The Lord of the Rings: Gollum do tej pory nie rzuciły nas na kolana. Twórcy pokazali kolejny zwiastun, ale jeśli liczycie na większą dawkę emocji, to i tym razem odejdziecie z niedosytem.

O czym opowie The Lord of the Rings: Gollum?

Tworzony przez Daedalic Entertainment (we współpracy z Middle-earth Enterprises) The Lord of the Rings: Gollum przedstawi historię tytułowego bohatera. Nie stanowi to tajemnicy już od zapowiedzi z 2019 roku, ale przy okazji NACON Connect zdradzono kilka dodatkowych szczegółów.

Harald Riegler, producent gry, zapewnia, iż wbrew pozorom jest to postać, która może dobrze sprawdzić się jako grywalna. Także z uwagi na historią, jaka będzie się z nią wiązać. Gollum będzie dążył do odzyskania utraconego pierścienia, a w drodze do celu przemierzy wiele miejsc i spotka wiele innych postaci dobrze znanych fanom uniwersum, takich jak Mordor czy król elfów Thranduil z Mirkwood. Od graczy zależeć ma, czy Gollum skłoni się bardziej ku mrocznej czy jaśniejszej stronie swojej osobowości.

Pod względem mechaniki, The Lord of the Rings: Gollum to przygodowa gra akcji. Będzie można atakować, ale częściej lepszą metodą mają być ciche działania, pojawiać będzie się konieczność wspinania, skakania i przemykania niezauważonym przez niebezpieczne tereny. Niektóre z nich zostały pokazane na nowym zwiastunie, chociaż trudno oprzeć się wrażeniu, że zainteresowani tym tytułem cały czas czekają na konkretniejszy materiał wideo.

Zwiastun The Lord of the Rings: Gollum z NACON Connect

Wstępna data premiery The Lord of the Rings: Gollum

Ostatnio twórcy gry utrzymywali, że The Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje w 2022 roku. Nie było to szczególnie precyzyjne określenie, ale patrząc na dotychczas opublikowane materiały można było sądzić, że stanie się to później niż prędzej. I tak też będzie, zdecydowano się na nieco dokładniejszą informację - gra ma zostać wydana jesienią 2022 roku.

Oczywiście wszystko przy założeniu, że nie będzie kolejnych poślizgów. Kolejnych, bo przecież pierwotnie premierę zaplanowano na bieżący rok, ale dość szybko zdecydowano się znacząco wydłużyć proces prac nad grą. Nie powinno być za to korekt co do platform docelowych. The Lord of the Rings: Gollum zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Źródło: Daedalic Entertainment