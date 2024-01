Robili wyjątkowe smartfony, ale upadli. Znany producent zwija interes

To smutny dzień dla miłośników wzmacnianych smartfonów o wyróżniających się z tłumu możliwościach. Jeden z największych producentów tego typu urządzeń nie przetrwał starcia z konkurencją.

Chodzi o brytyjską firmę Bullitt. Ta nazwa sama w sobie może niektóym mówić niewiele, bo mowa o producencie specjalizującym się w tworzeniu urządzeń dla innych marek. Przez lata Bullitt odpowiadał przede wszystkim za produkcję doskonale znanych w branży wzmacnianych telefonów CAT, ale jego telefony wypuszczane były także pod takimi brandami jak Motorola Defy, Land Rover czy Kodak.

Bullitt kończy z produkcją smartfonów CAT i Motorola Defy

Co ciekawe, Bullitt Group, w chwili pisania tego tekstu, nie ogłosił zamknięcia biznesu oficjalnymi kanałami. Informację o upadku przedsiębiorstwa - co zauważył serwis Mobile World Live - przekazali na serwisie LinkedIn dotychczasowi pracownicy firmy, którzy aktualnie poszukują pracy. Jeden z nich wspomniał o “wielkiej planowanej restrukturyzacji, która się nie powiodła”.

Już na początku stycznia brytyjski The Telegraph donosił, że Bullitt znajduje się “na skraju bankructwa”. Wówczas producent miał planować przenieść wszystkich ze 100 swoich pracowników do “nowej firmy należących do jej wierzycieli”, ale z wysypu ogłoszeń na LinkedIn wynika, że nic z tego nie wyszło. Ówczesne plany miały obejmować także zmianę profilu działalności i licencjonowanie swoich technologii operatorom oraz innym producentom.

Bullitt powstał w 2009 roku i specjalizował się w produkcji telefonó odbiegających od rynkowych standardów. Większość miała wzmacniane obudowy, ale Brytyjczycy stawiali też na takie innowacje jak kamery termowizyjne czy łączność satelitarna. W ostatnich latach firma skupiała się przede wszystkim na tym ostatnim aspekcie, chwaląc się chociażby opracowaniem pierwszej na świecie technologii przesyłania wiadomości satelitarnych bezpośrednio na urządzenie, z pominięciem serwerów pośredniczących.

CAT S62 Pro z kamerą termowizyjną

Jako przyczyny upadku wymienia się zbyt silną konkurencję ze strony Apple’a i Samsunga oraz rosnące stopy procentowe, które utrudniały spłatę zadłużenia.