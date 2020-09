Oficjalna zapowiedź Final Fantasy XVI była jednym z ważniejszych punktów ostatniej konferencji Sony, na której promowano gry zmierzające na PlayStation 5. Chociaż pokazano całkiem obszerny zwiastun trudno mówić, że jednocześnie twórcy zasypali nas masą szczegółów. Przeciwnie, wszystko zdawało się sugerować, że premiera tego tytułu to temat raczej dość odległy.

Jason Schreier pracujący w redakcji Bloomberg, który wielokrotnie okazywał się sprawdzonym źródłem branżowych informacji, twierdzi, iż prace nad Final Fantasy XVI trwają przynajmniej cztery lata. Padają też sugestie, że premiera może mieć miejsce szybciej niż początkowo zaczęto przypuszczać. Twórcy obiecali, że w przyszłym roku zaczną dzielić się sporymi dawkami informacji, być może rozwieją tę kwestię, a przy okazji ostatecznie wyjaśni się to jak wygląda lista platform docelowych.

I tu zapanowało bowiem spore zamieszanie. Na konferencji Sony zasugerowano, że Final Fantasy XVI zmierza na PlayStation 5 oraz PC. Oficjalnie wersji na PC jednak w planach nie ma, a Square Enix mówi o przygotowywaniu gry tylko na nową konsolę Sony.

Możliwe, że ostatecznie będziemy mieli tutaj do czynienia z czasową wyłączności. Poszlaki wskazują na to, że Final Fantasy XVI będzie mógł trafić na PC po 6 miesiącach, a na inne konsole po 12 miesiącach. Oczywiście licząc od dnia pojawienia się na PlayStation 5.

There is no official confirmation of FF XVI coming to PC, however the structure of the deal and the mention in the Sony PS5 showcase does suggest this is the case. When this arrives after the 6 months contractual period is up is obviously down to SE. /2