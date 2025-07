Deweloperzy z Arrowhead Games poinformowali, że sztandarowe dzieło Helldivers 2 trafi na kolejną platformę – konsole Xbox Series X|S. Naturalnie pojawia się pytanie o dostępność tytułu w abonamencie Xbox Game Pass.

Helldivers 2 na Xbox to już nie branżowa plotka. Dzieło szwedzkiego Arrowhead Games trafi na konsole Xbox Series X|S jeszcze w tej wakacje, a konkretnie to 26 sierpnia 2025 r. Czy abonenci Xbox Game Pass otrzymają dostęp do tego tytułu?

Helldivers 2 w abonamencie Game Pass?

Byłoby dobrze dla subskrybentów, gdyby Helldivers 2 trafiło do abonamentu, ale tak nie będzie. Menedżer społeczności ze studia Arrowhead Games poinformował na oficjalnym discordowym kanale gry napisał, że nie “nie ma planów, aby udostępnić ją w GamePass”.

Jedyny sposób, by użytkownicy konsol “zielonych” otrzymali dostęp do tej kooperacyjnej strzelanki, to zakup. Tak się składa, że zamówienia przedpremierowe już ruszyły i można nabyć dwie edycje Helldivers 2: podstawową w cenie 39,99 dolarów oraz Super Citizen Edition za 59,99 dolarów.

Czy warto zagrać?

Wprowadzenie Helldivers 2 do abonamentu Game Pass byłoby lekko intrygujące. To jest jedna z marek PlayStation i nie jest nawet dostępna w abonamencie PS Plus Premium/Extra. Ale kto wie, może w przyszłości to się zmieni? Można jedynie spekulować.

Czy warto zagrać w Helldivers 2 w 2025 r.? Gracze Xbox, którzy dopiero rozpoczną przygodę z grą, mają ten plus, że otrzymują bardziej rozwinięty i dojrzały tytuł. Jeszcze w ubiegłym roku Helldivers 2 przeżywało mały kryzys, z którego udało się wyjść poprzez regularne wprowadzenie nowej zawartości. Ciekawe tylko, czy w dniu premiery na Xbox serwery wytrzymają.

Źródło: Videogamer