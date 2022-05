Ostatnio nad S.T.A.L.K.E.R. 2, ale i niestety nad twórcami gry, krążyły czarne chmury. Czy sytuacja wreszcie zaczęła zmieniać się na lepsze?

Prace nad grą S.T.A.L.K.E.R. 2 zostały wznowione

Kiepska wiadomość pojawiła się na początku stycznia, kiedy to, z uwagi na potrzebę dodatkowego czasu na prace, ogłoszono przesunięcie premiery gry. To jednak nic w porównaniu do tego, co stało się w marcu. Mowa o wstrzymaniu prac i obaw nie tylko o sam projekt, ale też o własne życie. Było to oczywiście pokłosiem wybuchu wojny na Ukrainie. Przypomnijmy, że GSC Game World to studio z siedzibą w Kijowie.

Konflikt nadal trwa, ale przeniósł się daleko na wschód i południe, mieszkańcy innych regionów Ukrainy w tym stolicy tego kraju próbują wracać do normalności. Członkowie studia GSC Game World również? Na to wychodzi, ponieważ potwierdzają (za pośrednictwem platformy Discord), iż prace nad S.T.A.L.K.E.R. 2 zostały wznowione.

Pełna nazwa gry to S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Nie podają jednak jakichkolwiek szczegółów odnośnie samej gry czy miejsca prac, bo w pewnym momencie głośno było o rzekomych przenosinach całej ekipy do Czech.

Wątpliwości nie ulega natomiast fakt, że należy posługiwać się nazwą S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Drobna korekta (wcześniej podtytuł brzmiał Heart of Chernobyl) była bezpośrednim odniesieniem się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę i odcięciem się od nawiązań do języka, którym posługuje się agresor.

Kiedy pojawi się nowy S.T.A.L.K.E.R.?

Być może coś nowego na temat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zostanie ujawnione 12 czerwca, podczas Xbox & Bethesda Games Showcase.

No bo nie bez znaczenia jest bowiem fakt, że gra zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S, w tym do usługi do Xbox Game Pass. To ważna premiera również dla Microsoft. I chociaż oficjalnie wciąż pada data 8 grudnia to ciężko jest wierzyć, że nie będzie już więcej opóźnień.

Źródło: reddit/solid_steak1