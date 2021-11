Activision jak zwykle punktualnie pojawia się z nową odsłoną swojej najpopularniejszej serii. Można już zagrać w Call of Duty: Vanguard i wygląda na to, że warto.

Call of Duty: Vanguard już dostępne

Często powtarza się, że obecnie mamy do czynienia z plagą opóźnień premier gier, ale są pewniaki, co do losów których nie było większych obaw. Call of Duty: Vanguard to jeden z nich, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami produkcja przygotowana przez Sledgehammer Games właśnie dziś trafia w ręce graczy.

Bawić można się na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One oraz PC. W tym ostatnim przypadku poprzez Battle.net i po spełnieniu wymagań sprzętowych, o których pisaliśmy już wcześniej. Bawić w kampanii dla jednego gracza, na 20 mapach dla wielu graczy lub w trybie Zombie. Call of Duty: Vanguard będzie też zintegrowane z Warzone.

„Premiera Vanguard to dopiero początek. Ta nowa wersja zapewni graczom Call of Duty niespotykaną dotąd rozpiętość i głębię niesamowitych wrażeń. Wraz z wydaniem w przyszłym miesiącu zupełnie nowej mapy Warzone Pacific, Call of Duty ma stworzyć najbardziej zintegrowany i najgłębszy kalendarz operacji na żywo, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Dzisiejszy dzień jest ekscytującym kolejnym rozdziałem w naszej ciągle rozwijającej się serii.” - Johanna Faries, dyrektor generalna Call of Duty, Activision

Warto nadmienić, że wraz z Call of Duty: Vanguard debiutuje RICOCHET Anti-Cheat. Nowy system mający stanowić wieloaspektowe podejście do zwalczania oszustów irytujących podczas rozgrywek online.

Seria jest już nudna? Nic podobnego. Pierwsze recenzje Call of Duty: Vanguard

Hobby Consolas - 87%

PlayStation LifeStyle - 85%

JeuxActu - 85%

TrueGaming - 85%

Attack of the Fanboy - 80%

Game Informer - 80%

Hardcore Gamer - 80%

GameSpot - 70%

Jeśli chodzi o pierwsze recenzje, wyglądają one obiecująco. Póki co średnia wynosi 77% na PlayStation 5 oraz 82% na PC. Nie będzie to najwyżej oceniana odsłona całej serii (chyba mało kto na to liczył), ale ma spore szanse na lepsze przyjęcie niż zeszłoroczne Call of Duty: Black Ops Cold War. Jeśli ktoś zastanawia się, jak wypada kampania, której często brakuje w nowych grach to są dwie główne wiadomości. Wedle większości recenzentów jest dobra, ale krótka.

Planujecie zagrać? A może już zaczęliście?

Źródło: Call of Duty, Game Informer