Belfer, Klangor, Król i Kruk to tylko kilka mocnych produkcji z katalogu CANAL+. Teraz możesz zyskać do nich dostęp za połowę normalnej ceny.

CANAL+ Online taniej o 50% z okazji Black Week

Masz do nadrobienia zaległości w CANAL+? Black Week to dobry moment, by coś w tym temacie zadziałać. Teraz możesz wykupić usługę CANAL+ Online za połowę ceny, ciesząc się internetową telewizją na żywo i dostępem do serwisu streamingowego bez długoterminowych umów, anten i dekoderów.

Bohaterem promocji na Black Week jest konkretnie CANAL+ Seriale i Filmy. To pakiet, który daje ci dostęp do serwisu streamingowego z dziesiątkami filmów i seriali do wypożyczenia bez dodatkowych kosztów, ale nie tylko. Jego bazą są bowiem kanały, takie jak TVP1, TVP2, Polsat, TV4, no i przede wszystkim: CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Premium, CANAL+ Family, CANAL+ Dokument, CANAL+ Domo, CANAL+ Kuchnia, Ale Kino+, Novelas+, Planete+, MiniMini+ i teleTOON+ – wszystkie dostępne online.

Na czym polega promocja na Black Week?

Promocje z okazji Black Week często są tylko podpuchą, ale w tym przypadku rzeczywiście możemy sporo zaoszczędzić. Nieważne, czy zdecydujesz się na wykupienie pakietu CANAL+ Online Seriale i Filmy na dwa miesiące, czy na pół roku, zapłacisz tylko połowę standardowej ceny. Krótko i na temat – możesz wybrać:

2 miesiące za 29 złotych

6 miesięcy a 87 złotych

Chcesz skorzystać? No to klikaj:

Czy warto skorzystać? Tak to wygląda w praktyce…

Jeśli masz sporo czasu, to dwa miesiące, a jeśli trochę ci go brakuje, to pół roku w zupełności wystarczy, by nadrobić zaległości. Mam tu na myśli przede wszystkim oryginalne produkcje CANAL+, takie jak Kruk, Klangor, Belfer, Król, Żmijowisko, Minuta ciszy czy nawet polskie The Office.

Zarówno filmy i seriale z serwisu streamingowego, jak i telewizyjne kanały na żywo, możesz oglądać właściwie na wszystkich swoich urządzeniach. CANAL+ Online działa w przeglądarce na komputerze, w aplikacji na telefony i tablety Apple i te z Androidem, a także w najpopularniejszych systemach Smart TV: webOS (LG), Tizen (Samsung) i Android (Sony, Philips, TCL, Xiaomi i wiele innych). Równocześnie możesz korzystać z usługi na dwóch urządzeniach, we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jeszcze trzy uwagi na koniec

Pierwsza: o ile opcja półroczna to jednorazowa płatność, dwumiesięczna wiąże się z abonamentem i koniecznością podpięcia karty (przy czym możesz zrezygnować przed automatycznym odnowieniem). Druga: podane ceny zawierają rabat za wyrażenie zgód marketingowych. Trzecia: akcja trwa do 28 listopada.

