Samodzielne NPU w planach AMD? Sztuczna inteligencja zyskuje na mocy

Układy NPU jako samodzielne urządzenia wspierające wykorzystanie sztucznej inteligencji? Taką wizję przedstawiło AMD, choć na razie nie wiadomo, jakie byłoby zainteresowanie takim sprzętem.

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do naszego codziennego życia, jednak do sprawnego działania potrzebuje odpowiednich układów. W domowych komputerach tę rolę coraz częściej pełnią układy przetwarzania neuronowego NPU (Neural Processing Unit) – specjalizowane jednostki zaprojektowane do obsługi obliczeń związanych z AI i sieciami neuronowymi.

NPU obecnie głównie są integrowane w nowych procesorach (np. AMD Ryzen AI 300 czy Intel Core Ultra 200), ale pojawiają się też samodzielne układy. W przyszłości takich rozwiązań może być jeszcze więcej. AMD też rozważa wprowadzenie takich układów.

AMD proponuje samodzielny układ NPU

Rahul Tikoo, jeden z dyrektorów działu AMD PC, w wywiadzie dla CRN powiedział, że projektanci układów AMD prowadzą rozmowy z klientami na temat „przypadków użycia” oraz „potencjalnych możliwości” dla dedykowanego akceleratora przetwarzania neuronowego (NPU).



Dedykowane układy NPU zapewniają lepszą wydajność niż procesor (CPU) czy procesor graficzny (GPU) (źródło: Servethehome)

Szczegóły techniczne nie są znane. W nowych procesorach AMD Ryzen AI 300 zintegrowana jednostka NPU oferuje wydajność 50 TOPS (bilionów operacji na sekundę). Samodzielna jednostka na pewno musiałaby oferować jeszcze lepsze możliwości, jednak oddzielny układ, aby był opłacalny, musiałby zużywać mniej energii niż np. procesor graficzny.

AMD ma potencjał, ale bada rynek

Tikoo nie ujawnił, kiedy dedykowane układy NPU mogłyby trafić na rynek, powołując się na umowy poufności, zaznaczając jednak, że firma mogłaby wdrożyć je bardzo szybko.

Warto dodać, że przejęcie firmy Xilinx dało AMD dostęp do zaawansowanych technologii FPGA, akceleratorów adaptacyjnych i integracji układów, co już wykorzystuje przy projektowaniu NPU w procesorach Ryzen, poprawiając ich efektywność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Najprawdopodobniej AMD chce najpierw sprawdzić, czy inni producenci komputerów będą zainteresowani wprowadzeniem takiego dedykowanego układu do swoich urządzeń, a także czy w ogóle ma sens wypuszczanie NPU jako samodzielnego produktu.