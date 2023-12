Jeśli twoja karta została zablokowana w bankomacie, to może to być oznaką, że padłeś ofiarą oszustwa znanego jako Card Trapping. Wyjaśniamy, na czym polega nowa metoda kradzieży i jak się przed nią zabezpieczyć.

O tej nowej technice oszustwa donoszą m.in. media z Francji, gdzie stała się ona niezwykle popularna. W Polsce na razie jeszcze dużo się o niej nie mówi, ale to tylko kwestia czasu. Nowy sposób złodziei jest dość prosty do wykonania, a jednocześnie bardzo skuteczny. Nie wymaga on ani specjalistycznej, ani fachowej wiedzy. Jakie jest zatem podejście oszustów?

Co to jest Card Trapping?

Oszust, który chce ukraść pieniądze z konta, zasłania odpowiednio kawałkiem papieru czytnik kart w bankomacie. Klient bez problemu będzie mógł włożyć kartę do bankomatu, ale nie będzie już w stanie jej wyjąć. W takiej sytuacji najprawdopodobniej natychmiast zadzwoni na numer serwisowy podany na bankomacie, aby zgłosić całe zdarzenie.

Podobnie działa też metoda Cash trapping.

Sprytny sposób na zdobycie kodu PIN

Tutaj pojawia się kolejny podstęp. Oszuści przyklejają swoją naklejkę z fałszywym numerem na miejsce, gdzie jest informacja o numerze do zgłaszania problemów, zasłaniając prawdziwy numer. Fałszywy numer będzie oczywiście obsługiwany przez nich samych. Użytkownik będzie przekonany, że rozmawia z kimś z serwisu swojego banku. Działanie pod wpływem stresu może utrudnić zidentyfikowanie oszustów.

Osoba, która podaje się za serwisanta, będzie próbowała przede wszystkim poznać kod PIN. Prawdopodobnie udawać będzie, że przeprowadza procedurę weryfikacji tożsamości. W tym celu poprosi o podanie kodu PIN. Pod wpływem stresu użytkownik najprawdopodobniej nie zorientuje się, że coś jest nie tak i poda kod. Następnie oszust zapewni, że do bankomatu natychmiast zostanie wysłany technik. Karta rzekomo zostanie wyjęta, a następnie przesłana kurierem na podany adres. To kolejny podstep. Jak tylko klient oddali się od bankomatu, pojawi się rzekomy "serwisant" i bez problemu wyjmie kartę. A potem, znając PIN, wypłaci z konta pieniądze.

W innych przypadkach numer PIN jest zdobywany za pomocą podglądania lub nagrywania klienta przy użyciu dodatkowej kamery. To jeszcze sprytniejsza metoda, która może uśpić czujność klientów.

Jak się zabezpieczyć przed tym sposobem kradzieży?

Dużo daje już sama wiedza o oszustwie, więc warto przed nim ostrzegać znajomych. Można również uniknąć całej sytuacji, zgłaszając problem z kartą/bankomatem przez aplikację (oczywiście jeśli istnieje taka możliwość). Dobrze jest też mieć zapisany w telefonie numer, na który zgłasza się problemy z kartą i nie korzystać z numerów podanych na bankomacie. Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z podanych numerów, pamiętaj, że pracownik banku nie ma potrzeby weryfikować twojej tożsamości za pomocą kodu PIN. Można to zrobić na kilka innych sposobów, które nie narażają klientów.

Źródło: Medium, Zaufana Trzecia Strona