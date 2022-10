Samsung wystartował z ciekawą promocją, której bohaterkami są najnowoczesniejsze urządzenia AGD: od lodówek z wymiennymi frontami, przez pralki ze sztuczną inteligencją, po piekarniki z funkcją parową.

Samsung kusi sprzętem AGD do kuchni i łazienki

Jeśli chodzi o sprzęt AGD, to w Samsungu szczególnie dumni są ostatnio ze swoich lodówek Bespoke. I trudno się dziwić, bo pomysł na nie jest bardzo ciekawy. Mają oczywiście rozmaite nowinki technologiczne, ale tak naprawdę wyróżniają je dwie cechy: modułowość i personalizacja. Po pierwsze można łączyć ze sobą kilka lodówek, dzięki czemu chłodziarko-zamrażarka może rosnąć wraz z naszą rodziną. Po drugie: możliwa jest wygodna zmiana frontów (dostępnych w 16 różnych kolorach), dzięki czemu można dostosowyać wystrój kuchni bez szczególnie dużych kosztów. A lodówki powinny to wytrzymać – Samsung daje 20 lat gwarancji na ich kompresory Digital Inverter.

Seria Bespoke to jednak nie tylko lodówki, ale też pralki i suszarki – wyjątkowo stylowe, a przy tym wyposażone w nowoczesne rozwiązania. Modele reprezentujące tę rodzinę, ale też linię AI Control, oferują spersonalizowane rekomendacje dotyczące prania i suszenia oraz oparte na sztucznej inteligencji i systemach czujników rozwiązania, które pozwalają zwiększać efektywność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Ponadto podobnie jak w przypadku lodówek, tak i Digital Inverter z suszarki jest objęty 20-letnią gwarancją producenta.

Na wzmiankę zasługują również piekarniki parowe Samsung Dual Cook Steam, które poza wszystkim tym, na co pozwalają nowoczesne piekarniki, oferują także funkcję przygotowywania dań na parze. To świetne rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie i smukłą sylwetkę. Co ciekawe, komorę urządzenia można sobie wygodnie przedzielić, aby równocześnie przygotowywać dania na parze i „zwykłe” – bez mieszania się ich zapachów.

Samsung Cashback – odzyskaj kasę za sprzęt AGD

No dobrze, ale dlaczego w ogóle wspominamy akurat o tych urządzeniach? Ano dlatego, że jeśli kupisz je w najbliższych dniach, to część kasy możesz otrzymać z powrotem:

lodówki Bespoke – do 749 zł zwrrotu na konto (do 21 listopada 2022 roku)

pralki lub suszarki Bespoke AI oraz AI Control – do 750 zł zwrotu na konto (do 31 października 2022 roku)

zestaw pralka + susarka – do 750 zł zwrotu na konto (do 31 października 2022 roku)

piekarniki parowe Dual Cook Steam i inne AGD – do 1500 zł zwrotu na konto (do 21 listopada 2022 roku)

Po regulaminy i inne informacje na temat tych promocji odsyłamy na strony kuchnia.samsung.pl oraz pralki.samsung.pl.

Źródło: Samsung Polska