Czas już wyjąć jesienne i zimowe ubrania z szafy, no i odświeżyć lub inaczej przygotować je do noszenia. Nowoczesne pralki, suszarki i generatory pary pozwalają zrobić to skuteczniej, bezpieczniej i wygodniej.

Dbanie o ubrania może nie kojarzyć się jakoś szczególnie z benchmarkową tematyką. Zupełnie jednak niesłusznie, bo coraz częściej w tym kontekście znaczenie mają nie tyle takie lub inne triki czy niemieckie środki chemiczne, lecz najzwyczajniej w świecie odpowiedni sprzęt wyposażony w konkretne technologie. Zakup urządzeń, takich jak pralki, suszarki czy generatory pary, staje się w efekcie iście technologiczną ucztą, a im mocniej zagłębia się w temat, tym bardziej AGD może fascynować – w równym stopniu co telewizory, smartfony czy komputery.

Nowoczesna pralka pomoże jak może

Weźmy na przykład takie pralki. Coraz częściej pozwalają one na programowanie trybów w taki sposób, by idealnie odpowiadały konkretnym potrzebom i preferencjom. Odciążają też nas, same podpowiadając, jaka będzie odpowiednia temperatura czy rodzaj prania do konkretnego typu bielizny. Same również dobiorą właściwą ilość wody i detergentu, przy okazji pozwalając więc na zadbanie nie tylko o ubrania, ale też domowy budżet. Krótko mówiąc: współczesne pralki potrafią być wielofunkcyjne, łatwe w obsłudze i na swój sposób inteligentne.

Na przykład Bosch w swoich pralkach stosuje system AntiStain – wystarczy podać rodzaj trudnej plamy (na przykład z wina, trawy lub tłuszczu), a urządzenie samo tak dopasuje ustawienia, by skutecznie się z nią uporać. Z kolei urządzenia marki Sharp słyną funkcji Steam, czyli pary uwalnianej podczas cyklu po to, by pozbyć się bakterii i alergenów, a przy okazji ułatwić późniejsze prasowanie. Ciekawostką jest też szuflada UniversalDose w pralkach Electrolux, która nie dość, że ma dobrze opisane przegródki, to jeszcze tworzy wir wodny, dzięki któremu każdy środek czyszczący jest doskonale rozpuszczany. Szufladka ta w dodatku sama się czyści – to się nazywa komfort.

Pralko-suszarka Electrolux EW9W161BC wprawdzie nie ma takiej szufladki, ale oferuje za to kilka innych ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim jest to system DelicateCare, samodzielnie dobierający ustawienia cyklu do rodzaju tkanin. Oprócz tego znajdziesz tu tryb parowego odświeżania, duży wyświetlacz oraz możliwość sterowania urządzeniem za pomocą… aplikacji na telefon. Ta pralko-suszarka wykorzystuje też niezawodny silnik inwerterowy oraz pompę ciepła – a taki zamknięty obieg powietrza pozytywnie wpływa na obniżenie zużycia energii. Zasługuje ona na uwagę tym bardziej, że ten element wyposażenia jest niezwykle rzadki wśród pralko-suszarek. Między innymi dzięki niemu urządzenie może pochwalić się klasą C (według nowej klasyfikacji energetycznej). Przysłowiową wisienką na torcie są przyciemnione drzwi, nadające temu modelowi elegancji.



Electrolux EW9W161BC

Suszarki nie bez powodu zyskują popularność

Coraz większą popularnością w naszym kraju cieszą się także suszarki automatyczne, eliminujące konieczność rozwieszania prania. Te także stają się coraz bardziej energooszczędne, przy okazji także oferując coraz ciekawsze i bardziej praktyczne rozwiązania technologiczne. Na uwagę zasługuje na przykład system CycloneCare spotykany w urządzeniach marki Electrolux. Jego działanie polega na takim przepływie powietrza, by ubrania były suszone równomiernie, co pozwala zachować ich oryginalny kształt i wygląd.

Świetną technologią jest również Iron Assist – to specjalny program parowy opracowany przez firmę Bosch. Po zakończonym suszeniu do akcji wchodzi para wodna, która w taki sposób wygładza ubrania, by wiele z nich nie wymagało już dodatkowego prasowania. W takie rozwiązanie wyposażony został między innymi model Bosch WQG233CEPL Serie 6. Na liście jego atutów znajdują się również: AutoDry (czyli funkcja automatyki sensorowej), kosz do suszenia wełny i obuwia oraz wspominane tu już przy okazji pralko-suszarki – silnik inwerterowy i pompa ciepła.



Bosch WQG233CEPL Serie 6

Nowoczesne technologie mogą zwiększać efektywność, energooszczędność i wygodę użytkowników, ale na tym nie koniec. Na przykład firma Beko wykorzystała zdobycze techniki, by jej suszarki zajmowały mniej miejsca, zachowując przy tym dużą ładowność. Modele z serii Slim mają zaledwie 46 cm głębokości (czyli około 14 cm mniej niż standardowo), a równocześnie mieszczą w środku nawet 7 kilogramów ubrań.

Czasem też suszarka może do pewnego stopnia zastąpić pralkę. Tak jest choćby w przypadku modelu Haier I-Pro 5 HD90-A3959, który został wyposażony w funkcję i-Refresh. Nie jest to nic innego jak po prostu program odświeżania tkanin – przy użyciu mikropary usuwane są nieprzyjemne zapachy i alergeny, a także drobinki kurzu. Co więcej, technologia ta jest bezpieczna nawet dla wełny i jedwabiu. Wspomniane urządzenie może przy tym pochwalić się jeszcze programami oszczędzającymi czas, sterowaniem z poziomu smartfona oraz – a jakże! – silnikiem inwerterowym i pompą ciepła.

Małe AGD mogą dać dużą zmianę

Żelazka, parownice czy generatory pary – ich producenci również nie stoją w miejscu. Wymyślają coraz to nowsze sposoby na to, by oferować użytkownikom przyjemniejsze doświadczenie, ułatwiając i zwiększając skuteczność dbania o ubrania. Szczególnie generatory pary zasługują na uwagę – ze względu na wydajność, możliwość wygładzania ubrań w poziomie i pionie oraz fakt, że bardzo trudno jest nimi uszkodzić tkaninę (w przeciwieństwie na przykład do żelazka).

Jednym z liderów tego rynku jest Philips. Wyposaża on swoje urządzenia w kamery, które w połączeniu ze sztuczną inteligencją pozwalają na automatyczne dopasowanie temperatury i poziomu pary do prasowanego rodzaju tkaniny. To rozwiązanie nazywa się ActiveSense, ale można spotkać także jego uproszczoną wersję o nazwie Optimal TEMP. Na ciekawą funkcję wpadli także inżynierowie firmy Tefal, którzy swoje generatory pary zaczęli wyposażać w LED-owe oświetlenie, zwiększające widoczność zagnieceń, z którymi uporać ma się urządzenie.



Braun CareStyle Compact IS 2143 BL

Bardzo interesującym, a przy tym wcale nie takim drogim generatorem pary jest również Braun CareStyle Compact IS 2143 BL. Jedną z jego największych zalet jest stopa z technologią FreeGlide 3D – zaprojektowana w taki sposób, by możliwe było prasowanie w każdym kierunku i docieranie nawet do trudniej dostępnych miejsc (plisy, zaszewki, kieszenie itp.).

To dobry moment, by kupić sprzęt AGD

