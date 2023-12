Teleskop kosmiczny Webb sfotografował obiekt znany jako Cassiopea A. To pozostałość po gwałtownym końcu gwiazdy. Dzięki obserwacjom w różnych długościach fal promieniowania widzimy go takim po raz pierwszy.

Co dzieje się, gdy gwiazda kończy swoje istnienie jako obiekt spalający w swoim wnętrzu wodór, a potem zależnie od masy, kolejne coraz cięższe pierwiastki. Dziś wiemy, że możliwe jest w przypadku tych bardzo masywnych obiektów nagłe ich zapadnięcie się do czarnej dziury bez jakichkolwiek śladów o wcześniejszym istnieniu lub inne anomalie podczas wybuchu. Jednak najczęściej gwiazda odrzuca sporą część swojej masy, składającą się z różnych pierwiastków, a te z czasem dołączają do rezerwuaru materii, która w dalszej jeszcze przyszłości posłuży jako budulec kolejnych gwiazd.

Jednak zanim to nastąpi, przez tysiące, a może i miliony lat, odrzucona przez gwiazdę materia tworzy obiekty o pięknym kształcie. W przypadku Cassiopea A, źródłem była eksplozja supernowej, która nastąpiła około 11340 lat temu w odległości 11000 tysięcy lat świetlnych. Rozmiar powstałej w wyniku wybuchu mgławicy materii, sugeruje z kolei, że widzimy obiekt około 340 lat po eksplozji i stąd ten wcześniejszy szacunek. To oprócz Słońca najsilniejsze źródło promieniowania radiowego na niebie.

Najbardziej znana pozostałość supernowej, którą poznajemy jeszcze lepiej

Cassiopea A (Cas A, Kasjopea A) jest jedną z najlepiej zbadanych pozostałości po eksplozji supernowej, choć samej eksplozji prawdopodobnie nie udało się zanotować obserwatorom w XVII wieku lub umknęła ich uwadze ze względu na duże osłabienie światła przez bardzo dużą ilość odrzuconej przed wybuchem materii. Gwiazda, z której powstała Cassiopea A była bowiem bardzo masywna.



Mozaika starych zdjęć Cassiopea A z Hubble'a, Spitzera i Chandry (po lewej), a po prawej od góry zdjęcie z Hubble'a i naziemnego teleskopu 60 cm (fot: NGC1535 / CC BY-SA 4.0)

Są inne pozostałości po supernowych, także bardzo malownicze, a ich wygląd często zależy od perspektywy z jakiej obserwator na Ziemi ma okazję przyglądać się odrzuconej materii, a także tego jaka dokładnie gwiazda odpowiada za jej powstanie. Cassiopea A jest jednak wyjątkowo piękną i kolorową pozostałością po supernowej, a na dodatek kryje w sobie zagadkę, którą ujawniły obserwacje Webba.

Dwie twarze Cassiopea A na dwóch zdjęciach z teleskopu Webb

Teleskop kosmiczny najpierw, w kwietniu 2023, a potem w grudniu 2023, wykonał obserwacje w różnych długościach fal podczerwieni. Dzięki temu, że jest to jeden instrument, nie musimy kompilować danych z różnych urządzeń, możemy wygodnie porównywać fotografie w średniej podczerwieni (instrument MIRI, fotografia po prawej) i bliższej podczerwieni (instrument NIRCam, fotografia po lewej).

Na dodatek te obserwacje mają największą obecnie rozdzielczość, dzięki czemu obiekt o średnicy około 10 lat świetlnych, możemy badać bardzo dokładnie. Najmniejsze dostrzegalne struktury mają rozmiar około 100 jednostek astronomicznych (dla porównania odległość Słońce - Neptun to 30 jednostek astronomicznych).

Okazuje się, że wiele struktur widocznych na zdjęciu z kwietnia w średniej podczerwieni nie jest widoczna na zdjęciu grudniowym i odpowiedź na pytanie „dlaczego?” jest teraz najważniejszym zadaniem astronomów, którzy postanowili sfotografować Cassiopea A z pomocą Webba.

Dlaczego zdjęcia w bliskiej i średniej podczerwieni są tak różne?

Za różne kolory (są one oczywiście sztucznie dobrane, bo ludzkie oko nie rejestruje podczerwieni) na zdjęciu odpowiadają różne pierwiastki, które znajdowały się wcześniej w gwieździe, ale też różne procesy, zachodzące w rozszerzającej się mgławicy. Zwykle po wykonaniu zdjęć przez instrumenty NIRCam i MIRI dostajemy także ich połączenie, jednak w tym przypadku nie jest to wskazane, gdyż piękno każdego z obrazów uległoby zatarciu.



Zdjęcie Cassiopea A w bliskiej podczerwieni z teleskopu Webb i zbliżenie detali (fot: ESA)

W przypadku zdjęcia z MIRI, obraz przypominający płomienie jak to określili astronomowie, to wynik zderzenia się materii wyrzuconej z gwiazdy z materią międzygwiazdową. Ta druga jest zbyt chłodna, by zobaczyć ją dobrze na zdjęciach z NIRCam, bo im bliższa podczerwień tym gorętsze musi być źródło. Również inne elementy zdjęcia z MIRI, które na zdjęciach z NIRCam są słabo widoczne, są manifestacją zjawisk zachodzących w wyniku oddziaływania odrzuconej materii i promieniowania z materią otoczenia.

Na zdjęciu z NIRCam widoczne są także tak zwane echa supernowej, które są wynikiem pobudzenia do świecenia odleglejszych skupisk pyłu. Najbardziej charakterystyczna jest nazwana przez astronomów Baby Cas A, struktura, która widzimy dokładnie w dolnym prawym rogu zdjęcia.

Źródło: Webb, inf. własna