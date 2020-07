Użytkownicy telefonów marki Cat z kamerami termowizyjnymi doczekali się w końcu rozdzielczości, która prawie jest taka jak FullHD. Cat S62 Pro zwiększa ją czterokrotnie w porównaniu z modelem S61.

CAT S62 Pro to następca (choć nie w stu procentach) bardzo cenionego specjalistycznego smartfonu CAT S61, który wyróżnia się zintegrowaną kamerą termowizyjną FLIR, a także wciąż wysoką ceną. Ta cena jednak jest uzasadniona niespotykanymi jak na urządzenie prawie kieszonkowe możliwościami, które analizowałem w recenzji. Następca wprowadza kilka zmian w imię zasad:

szybciej (mamy nowy chipset Snapdragon 660 oraz dwa razy więcej pamięci wbudowanej - 128 GB),

szerzej (ekran 5,7 cala jest wydłużony, ma proporcje 18:9 i rozdzielczość FullHD+),

ładniej (nowy S62 Pro jest ewidentnie ładniejszym urządzeniem niż poprzednik, choć nie to jest tutaj najważniejsze).

Nie ma chyba smartfonu, w którym zastosowanie dwóch kamer na tylnej ściance byłoby lepiej uzasadnione niż Cat S62 Pro

Termowizja teraz w wysokiej rozdzielczości

Kamera termowizyjna to element, który doceniają inżynierowie, ale też osoby testujące sprzęty, które chcą przeanalizować rozchodzenie się ciepła w komputerze lub pomieszczeniu. Cat S61 idealnie nadawał się do takich pomiarów, bo jest mały, ma dobrą kamerę FLIR o wystarczającej rozdzielczości generowanego obrazu (zbliżonej do VGA) dla podstawowych zastosowań.

Jeśli zastanawiacie się, dlaczego Cat S62 ma w nazwie dopisek Pro, to nie ma lepszego wyjaśnienia jak zastosowanie profesjonalnej kamery FLIR Lepton 3.5 o czterokrotnie większej liczbie pikseli w czujniku termicznym niż poprzednio.

Zapisywany przez smartfon obraz termiczny ma rozdzielczość 1440 x 1080 pikseli (nie należy tego mylić z rozdzielczością samego sensora FLIR Lepton 3.5, która wynosi 160 x 120 pikseli). Pokazuje on różnice temperatur w zakresie od -20 do 400 stopni Celsjusza. Zasięg pomiaru to około 30 metrów. Pole widzenia kamery termicznej wynosi 57 stopni co doskonale uzupełnia się ze zwiększoną rozdzielczością.

Kamerę termiczną w S62 Pro można używać do zastosowań profesjonalnych, na przykład poszukując miejsc skąd uchodzi ciepło w przypadku maszyn, budowli, instalacji, ale także do bardziej przyziemnych zadań jak sprawdzenie czy woda lecąca z kranu ma pożądaną temperaturę, a ciasto został odpowiednio podgrzane.

Obraz generowany przez układ kamery termicznej podlega przetwarzaniu za pomocą technologii VIVID IR i MSX (wielospektralne dynamiczne obrazowanie). Można go nałożyć na obraz rejestrowany przez drugą kamerę w świetle wizualnym i manipulować stopniem przenikania się tych danych.

Dużo mniej toporna, czy jednak nie mniej odporna obudowa?

CAT S62 Pro otrzymał ładniejszą niż S61 obudowę, która nie wygląda już tak topornie (bliżej jej do tego co dostaliśmy w CAT S52), a co najwyżej solidnie. Jest to wciąż urządzenie odporne na uszkodzenia w większości sytuacji, z którymi w warunkach roboczych zwykle się stykamy, ale wydaje się, że troszeczkę mniej niż starszy model.

Telefon wytrzyma zanurzenie do 1,5 metra przez 35 minut (zgodny jest z IP68 co oznacza też pełną pyłoodporność), może być używany nawet gdy mamy mokre palce, także w mgle solnej. Nie straszny mu upadek z 180 centymetrów na stal, a przedni ekran zabezpieczono warstwą szkła Corning Gorilla 6 generacji. Tylna ścianka wykonana jest z antypoślizgowego TPU, będzie też trudno ją porysować.

Nawet jeśli są pewne zmiany w parametrach wytrzymałościowych, które można potraktować jako zmiany na minus, to są one niewiele znaczące w porównaniu z uniwersalnością jaką daje CAT S62 Pro.

CAT S62 Pro to także zmiany urządzenia jako telefonu

Jak przystało na produkt z Androidem z roku 2020 dostajemy system Android 10 z opcją aktualizacji do 11tki. Zmieniła się trochę rozdzielczość głównego aparatu na tylnej ściance. Teraz to 12 Mpix (układ Sony), a nie 16 Mpix, ale spodziewamy się, że ta zmiana wyjdzie na dobre. Przednia kamera to wciąż 8 Mpix układ. Na tylnej ściance pojawił sie czytnik linii papilarnych, nie ma za to laserowej miarki.

CAT S62 Pro jest trochę wydajniejszy niż poprzednik (wiele osób liczyło na Snapdragona 730, dostaliśmy tylko Snapdragona 660), ma więcej pamięci wbudowanej (RAMu jest tyle samo czyli 6 GB), którą można rozszerzyć kartami microSD, ma też większej przekątnej ekran (ale rozdzielczość zmieniła się tylko w pionie wskutek wydłużenia wyświetlacza i wynosi 2160 x 1080 pikseli). Wysmuklenie obudowy (11 zamiast 13 mm) wpłynęło na pojemność akumulatora, który zamiast 4500 mAh ma teraz 4000 mAh. Ciekawe jak wpłynie to na czas pracy.

Cena CAT S62 Pro

Jeśli jesteście zainteresowani takim wyspecjalizowanym telefonem, to musicie przygotować się na wydatek około 649 euro, a w polskich sklepach zapewne jeszcze większy. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na 3 kwartał 2020 roku.

