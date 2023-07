Galaxy A34 5G ma wodoodporność IP67. Czy to wystarcza? Zdecydowanie tak. Smartfon wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość 1 metra, przez pół godziny. Żaden deszcz nie jest mu straszny, przeżyje również wpadnięcie do wanny. Może nie jest tak pancerny, jak typowy telefon dla budowlańca, ale za to jest ładniejszy, smuklejszy i lżejszy. Ma bardzo dobry, duży 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz idealny do multimediów i nagrywa wideo 4K 30 kl/s z przodu i z tyłu. Robi też dobre zdjęcia - w swojej klasie cenowej jedne z lepszych. Dysponuje stabilizacją optyczną w aparacie tylnym, co wciąż nie jest standardem w cenie poniżej 2000 zł. Ma również szybką łączność komórkową 5G, NFC, procesor Mediatek Dimensity 1080, Androida 13, slot microSD i akumulator 5000 mAh. Galaxy A34 5G to telefon wodoodporny dobry na co dzień.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 1080

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB