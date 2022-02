Dwaj wiodący polscy producenci i wydawcy gier zdecydowali się wesprzeć mieszkańców Ukrainy nie tylko dobrym słowem. Polska Akcja Humanitarna dostanie od nich po milionie złotych by nieść skuteczniejszą pomoc poszkodowanym w wojnie.

Polska Akcja Humanitarna dostanie milion złotych od CD Projekt

Przedstawiciele grupy CD Projekt (w składzie której znajduje się studio CD Projekt RED odpowiedzialne na serię Wiedźmin i Cyberpunk 2077) w krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych wyrazili swoje niedowierzanie i oburzenie inwazją na Ukrainę, jak to określili, na naszych przyjaciół i sąsiadów. W ramach solidarności ze wszystkimi ofiarami tego aktu agresji zdecydowano się wesprzeć finansowo pomoc humanitarną. Polska Akcja Humanitarna (PAH) otrzyma od grupy CD Projekt milion złotych by dzięki temu nieść skuteczniejszą pomoc.

Techland zdecydował się na identyczny krok

Na podobny, aby nie powiedzieć identyczny, krok zdecydował się również Techland. Studio mające w dorobku między innymi serie Call of Juarez i Dying Light również przekaże na konto PAH okrągły milion złotych.

Inne polskie studia również pomagają

CD Projekt i Techland to, jak na nasze warunku, giganci. Nie można jednak zapominać, że tak jak mogą pomagają również mniejsze ekipy.

Pisaliśmy chociażby o 11 bit studios, które część dochodów ze sprzedaży This War of Mine przekaże na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Bloober Team (seria Layers of Fear czy The Medium) z kolei przygotowało ofertę płatnych staży dla Ukraińców przyjeżdżających do Polski. Zobowiązuje się przy tym pomóc w zdobyciu niezbędnych dokumentów, a także w znalezieniu zakwaterowania.

Źródło: CD PROJEKT RED, Techland