Uragun, futurystyczny top-down shooter, coraz bliżej premiery. Zadowolone z postępów w pracach Kool2Play zaprasza zainteresowanych do sprawdzenia rozgrywki.

Uragun już wkrótce zadebiutuje w Early Access

Uragun to kolejna gra powstająca nad Wisłą. Do tej pory nie mówiło się o niej za wiele, ale może warto to zmienić? Z pewnością wypada przynajmniej pokrótce opowiedzieć, z czym będziemy mieli tu do czynienia.

Sami twórcy przedstawiają Uragun jako futurystyczny top-down shooter. Gracze wcielą się tutaj w „zabójczego, ale uroczego Mecha” wraz z którym będą przemierzać świat opanowany przez zbuntowaną sztuczną inteligencję. W jakim celu? Przede wszystkim w poszukiwaniu zaginionego pilota. Będą one zakrojone na szeroką skalę, bo ma pojawić się okazja odwiedzić gorącą Barcelonę, futurystyczny Hong Kong czy zaśnieżone górskie szlaki Ameryki Północnej. Oczywiście skoro Mech i zbuntowana sztuczna inteligencja to można domyślać się, że nie obejdzie się bez licznych walk. Mają cechować się sporą dynamiką, w trakcie postępów można będzie rozwijać umiejętności i uzbrojenie Mecha, wyposażyć go w strzelby, karabiny automatyczne, a nawet plazmowe bumerangi i wyrzutnie rakiet.

W zeszłym roku gra przeszła podobno duże zmiany, po dołączeniu do zespołu Frana Avilésa (mającego w CV ciepło przyjęte Deep Rock Galactic) podjęto decyzję o całkowitej przebudowie rozgrywki. Co z tego wyszło? Uragun już 30 marca ukaże się w usłudze Early Access na Steam. Nie będziemy zatem długo czekać, a to nie jedyna dobra wiadomość.

Uragun gameplay

Demo gry Uragun już dostępne

Grę, a przynajmniej jej wycinek, można sprawdzić już teraz. Okazją do tego jest wersja demo, którą udostępniono w ramach festiwalu Next Fest na Steam.

Co konkretnie zdecydowali się pokazać twórcy? Całkiem sporo, bo zawartość wersji demonstracyjnej gry obejmuje samouczek oraz 4 misje rozgrywające się w dwóch różnych biomach. To z pewnością wystarczy do zapoznania się z podstawowymi mechanikami, sterowaniem Mechem oraz klimatem wykreowanego świata. Demo jest dostępne przez cały czas trwania Next Fest, czyli do 28 lutego.

Źródło: Kool2Play