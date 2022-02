Rodzime 11 bit studios wydało dziś krótkie oświadczenie odnoszące się do sytuacji na Ukrainie oraz wsparcia, jakiego zdecydowano się udzielić temu krajowi i poszkodowanym mieszkańcom.

Zespół 11 bit studios wspiera Ukrainę i tamtejszy Czerwony Krzyż

Polski producent gier znany głównie z racji takich tytułów jak This War of Mine czy Frostpunk w krótkim komunikacie jasno przedstawił swoje stanowisko. Sprzeciwia się działaniom Rosji i wspiera Ukrainę. Jednocześnie zaznacza, że mowa o sytuacji, w której same słowa nie są wystarczające i dlatego też chce udzielić również realnej pomocy. W tym przypadku finansowej.

Studio zdecydowało się przekazać część dochodów na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Będą to pieniądze ze sprzedaży właśnie This War of Mine przez najbliższe 7 dni. Chodzi o wszystkie wersje gry (i DLC) na wszystkich platformach sprzętowych, na jakich jest dostępna.

This War of Mine to opowieść o wojnie z perspektywy niewinnych

Absolutnie nieprzypadkowo samo studio nawiązuje tutaj do This War of Mine. Jest to gra opowiadająca o cierpieniach osób cywilnych wynikających z prowadzenia działań wojennych. Nietypowe jak na branżę gier podejście do tematu okazało się bardzo dobrym pomysłem, bo gra została przyjęta i oceniona bardzo ciepło, w sporej mierze właśnie z racji przedstawianej, poruszającej historii pełnej trudnych wyborów decydujących o życiu i śmierci.

Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o This War of Mine to polecamy naszą recenzję. Jeśli nie macie jeszcze tego tytułu w swojej kolekcji to chyba nie będzie lepszego momentu na zakup. Nie wypada tutaj pominąć informacji, że nie jest to pierwsza tego typu akcja 11 bit studios, polski producent często organizuje zbiórki i kampanie charytatywne. Jeśli będziemy trzymać się This War of Mine, to swojego czasu część dochodów przekazano na konto War Child, organizacji działającej na rzecz dzieci dotkniętych wojną.

Źródło: 11 bit studios