Spółka CD Projekt już dawno wyrobiła sobie świetną markę. Jest doceniania nie tylko przez graczy, systematycznie zwiększa też swoją wartość na giełdzie. I właśnie w tym kontekście wydarzyło się dziś coś wartego odnotowania.

CD Projekt jest najdroższym producentem gier w Europie

Jak informuje Puls Biznesu, kapitalizacja CD Projekt na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła dziś 36,5 mld zł. W tym samym momencie spadające notowania Ubisoftu obniżyły jego wartość giełdową do około 35,6 mld zł. W efekcie to CD Projekt został najdroższym producentem gier w Europie, odbierając to miano właśnie Francuzom.

Jeśli chodzi o krajowe podwórko, tutaj spółka CD Projekt już wcześniej zdołała wyprzedzić Orlen, PZU oraz PKO BP.

Sukces CD Projekt nie jest zaskoczeniem, zanosiło się na to od dawna

Jeśli dość uważnie śledzicie doniesienia z branży gier, raczej nie jesteście teraz zaskoczeni. Na początku roku podawaliśmy informację, iż przychody ze sprzedaży Wiedźmin 3: Dziki Gon na Steam przekroczyły 50 mln dolarów. Właśnie przy tej okazji akcentowaliśmy, że kapitalizacja spółki CD Projekt przekroczyła 31 mld złotych i coraz szybciej zmniejsza się dystans do wartości osiąganych przez Ubisoft. W końcu udało się wyprzedzić Francuzów.

Bardzo prawdopodobne jednak, że obydwie firmy będą co jakiś czas zmieniać się na pozycji lidera, bo wpływ ma tutaj wiele czynników. Jednym z ważniejszych będzie bez wątpienia zbliżająca się premiera Cyberpunk 2077 i ewentualny sukces gry. Przypomnijmy, że jest ona planowana na 17 września.

