Coraz większymi krokami zbliża się premiera karty graficznej GeForce RTX 4070, która powinna zainteresować graczy składających wydajne komputery. Szczególnie, że karta ma być dostępna w niższej cenie niż pierwotnie podejrzewaliśmy.

Co zaoferuje GeForce RTX 4070?

Karta GeForce RTX 4070 jest zapowiadana od kilku tygodni, więc jej specyfikacja nie powinna być specjalnym zaskoczeniem (przynajmniej ta nieoficjalna, bo producent oficjalnie jeszcze nie potwierdził planów wydania takiego modelu). Co zaoferuje nowa karta do grania?

Model GeForce RTX 4070* GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4080 Generacja Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny AD104 AD104 AD103 Jednostki cieniujące 5888 7680 9728 Jednostki teksturujące 184 240 304 Jednostki rasteryzujące 80 80 112 Rdzenie Tensor 184 (4. gen) 240 (4. gen) 304 (4. gen) Jednostki RT 46 (3. gen) 60 (3. gen) 76 (3. gen) Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 21 000 MHz 22 400 MHz Przepustowość pamięci wideo 504 GB/s 504 GB/s 716,8 GB/s Współczynnik TDP 200 W 285 W 320 W Cena (sugerowana) $599 $799 $1199 * specyfikacja nieoficjalna

Na pokładzie znajdzie się układ graficzny Nvidia AD104 w konfiguracji ograniczonej do 5888 jednostek CUDA. Do tego przewidziano 12 GB pamięci GDDR6X o 192-bitowej magistrali.

Dokładne wyniki wydajności jeszcze nie są znane, ale w teorii powinniśmy otrzymać wyraźnie słabszą konstrukcję względem modelu GeForce RTX 4070 Ti. Nowa karta ma jednak cechować się dużo niższym zapotrzebowaniem na energię - współczynnik TDP to podobno 200 W. Część modeli ma korzystać z nowych wtyczek PCIe 5.0 16-pin, a część ze starych PCIe 8-pin.



Niektóre modele GeForce RTX 4070 mają korzystać ze starych wtyczek zasilających PCIe 8-pin (foto: ChipHell)

GeForce RTX 4070 zaskoczy ceną

Kiedy premiera karty GeForce RTX 4070? Szczegóły dotyczące wydajności powinniśmy poznać już 12 kwietnia, gdy recenzenci będą mogli opublikować testy sprzętu. Dzień później (13 kwietnia) karta trafi do sprzedaży. Zainteresowani słabszymi modelami będą musieli poczekać do maja (GeForce RTX 4060 Ti) lub czerwca (GeForce RTX 4050).

Sporym zaskoczeniem może być cena nowego modelu. W sieci krążyły mało wiarygodne przecieki, według których karta miała kosztować 749 dolarów. Okazuje się, że nowy model będzie znacznie tańszy - serwis VideoCardz dotarł do informacji, jakoby sugerowana cena wynosiła 599 dolarów. Co prawda ciągle mówimy o dosyć drogiej konstrukcji (u nas będzie to jakieś 3500 złotych), ale jak na nową generację stawka nie wydaje się taka zła.

Źródło: VideoCardz, ChipHell