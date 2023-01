GeForce RTX 4070 Ti zostały oficjalnie pokazane dopiero teraz na CES 2023, my mieliśmy okazję testować je przez ostatnie 2 tygodnie i wiemy o nich obecnie wszystko. Ciekawi, czy jest to karta warta swojej ceny? Zapraszamy do recenzji z mnóstwem testów!

NVIDIA po wycofaniu modelu GeForce RTX 4080 12 GB, pod którą układ AD103-400 miał zadebiutować w listopadzie 2022, prezentuje na targach CES 2023 zupełnie nową kartę - GeForce RTX 4070 Ti. Napędza go dokładnie ten sam przycięty chip, który miał trafić do "słabszej" 4080.

Cena nowej karty, pomimo wcześniejszych założeń o utrzymaniu MSRP RTX 4080 12GB finalnie jednak znacząco spadła - MSRP to $799, co po doliczeniu podatków oraz po przeliczeniu na złotówki powinno przełożyć się na 4399 zł. Nasze testy wydajności potwierdzają, że było to stanowczo konieczne posunięcie. Nie zmienia to jednak faktu, że cena wzrosła o 33% względem premiery RTX 3070 Ti.

Najnowszy członek rodziny RTX 4000 dzieli wszystkie jej zalety - mamy zatem dostęp do najnowszych rdzeni Tensor, a co za tym idzie do DLSS 3. Karta posiada również dwa nowe enkodery ze wsparciem dla kodowania w AV1.

RTX 4070 Ti posiada TGP na poziomie 285 W, co plasuje go w okolicy RTX 3070 Ti (290 W). Oznacza to, że pobiera znacznie mniej energii od znacznie droższego Radeona RX 7900 XTX (a także mniej od konkurencyjnego w kwestii wydajności Radeona RX 7900 XT z TGP 315 W).

GeForce RTX 4070 Ti nie występuje w wersji Founders Edition, a dostępne konstrukcje autorskie są wyraźnie mniejszych rozmiarów od modeli RTX 4080, jednak nie aż tak skromne, jak referencyjne Radeony RX 7900 XT/XTX.

4,5/5

Po tym jak NVIDIA zapowiedziała we wrześniu nowe układy RTX 4000, oparte o architekturę Ada Lovelace, głośno zrobiło się o niefortunnym nazewnictwie obranym przez producenta. Przypominamy, że pierwotnie zapowiedziano dwie bardzo różne (w specyfikacji) karty RTX 4080 – jedną z dopiskiem 16 GB, a drugą oznaczoną jako 12 GB (co oczywiście odnosi się do ilości pamięci graficznej, w jakie karty zostały wyposażone). NVIDIA szybko wykonała precedensowy „unlaunch” słabszego RTX 4080, a niedługo potem pojawiły się plotki o tym, że AD104-400 powróci z nazwą RTX 4070 Ti, ale bez zmiany w cenie, która w rezultacie miała wzrosnąć o 50% względem poprzedniej generacji (RTX 3070 Ti).

Ostatecznie jednak na kilka dni przed faktyczną premierą otrzymaliśmy informację, że cena RTX 4070 Ti zostanie również zmieniona i wyniesie $799 (4399 zł u nas w sklepach) - to już mniej szokuje, ale nadal jest dalekie od tego, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie dekady premier kart z tego segmentu. Zapraszamy do recenzji i testów, które zaprezentują, co dokładnie otrzymujemy wybierając ten model i jak wypada on na tle podobnie wycenionego i testowanego przez nas w grudniu Radeona RX 7900 XT.



NVIDIA nie przygotowała chłodzenia z serii Founders Edition dla RTX 4070 Ti, zatem do testów wybraliśmy autorską konstrukcję od Gigabyte.

Nazwa modelu uległa zmianie, specyfikacja nie, choć ta jest teraz bardziej adekwatna do owej nazwy

Obecnie jeszcze nie było nam dane poznać pełni możliwości układu Ada Lovelace. RTX 4090 posiada bardzo mocno przycięty chip AD102-300, podczas gdy RTX 4080 (16 GB) wyposażono już w układ z niższego segmentu AD-103-300. W przypadku nowego RTX 4070 Ti otrzymujemy jeszcze bardziej przycięty chip AD-104-400-A1, który składa się z mniej niż połowy jednostek (każdego typu) obecnych w topowej karcie. Wobec karty, z którą do niedawna dzielił nazwę, dzieli go również niemało – 26% będąc precyzyjnym – co zdecydowanie utwierdza nas w przekonaniu, że zmiana nazwy była konieczna.

RTX 4070 Ti korzysta z tej samej innowacyjnej i przełomowej architektury NVIDIA Ada Lovelace, ale w bardzo przyciętej formie

Względem jego poprzednika (w teorii), tj. RTX 3070 Ti, mamy tu do czynienia z przyrostem 25% jednostek CUDA, jednostek RT, Tensorów i jednostek teksturujących (TMU) oraz 20% przyrostu jednostek rasteryzujących. Drastycznie wzrosło natomiast taktowanie rdzenia, za co odpowiada przejście z procesu technologicznego 8 nm na nowy, zbliżony do 4 nm proces w fabryce TSMC. O 50% zwiększyła się również pojemność pamięci oraz znacznie wzrosła jej prędkość. Przepustowość ostatecznie jednak nieco zmalała (o 15%) ze względu na obcięcie szerokości szyny danych z 256 bit do 192 bit. To wszystko udało się uzyskać nie tylko bez podnoszenia TGP, ale nawet minimalnie (5 W) je obniżając.

GeForce RTX 4070 Ti - specyfikacja

Model GeForce

RTX 4070 Ti GeForce

RTX 3070 Ti GeForce

RTX 4080 GeForce

RTX 3080 GeForce

RTX 3090 GeForce

RTX 4090 Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ampere

Samsung 8 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4 nm) Ampere

Samsung 8 nm Ampere

Samsung 8 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4 nm) Układ graficzny AD104-400-A1 GA 104-400 AD103-300 GA102 GA102 AD102-300 Jednostki cieniujące 7680 6144 9728 8704 10 496 16 384 Jednostki teksturujące 240 192 304 272 328 512 Jednostki rasteryzujące 80 96 112 96 112 192 Rdzenie Tensor 240 (4th gen) 192 (3rd gen) 304 (4th gen) 272 (3rd gen) 328 (3rd gen) 512 (4th gen) Jednostki RT 60 (3rd gen) 48 (2nd gen) 76 (3rd gen) 68 (2nd gen) 82 (2nd gen) 128 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 2310/2610 MHz 1575/1770 MHz 2505/2805 MHz 1440/1710 MHz 1395/1695 MHz 2520/2720 MHz Moc obliczeniowa 40,1 TFLOPS 21,75 TFLOPS 49 TFLOPS 29,77 TFLOPS 35,58 TFLOPS 81 TFLOPS Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 10,5 GHz 9,5 GHz 11,2 GHz 9,5 GHz 9,75 GHz 10,5 GHz Przepustowość pamięci 504 GB/s 608 GB/s 716,8 GB/s 760,3 GB/s 936,2 GB/s 1008 GB/s TGP (zasilanie) 285 W

12+4-pin 290 W

12-pin (2x8-pin) 320 W

12+4-pin (3x8-pin) 320 W

(1x12-pin) 350 W

(1x12-pin) 450 W

12+4-pin (4x8-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $799 $599 $1199 $699 $1499 $1499

W końcu dostajemy nieco mniejsze i lżejsze karty z układem ADA

To pierwszy raz, od kiedy powstała seria kart Founders Edition, kiedy NVIDIA nie przygotowała swojej propozycji dla karty poniżej topowej serii w danej generacji (w tym przypadku RTX 4080 i RTX 4090). Może to wynikać z konieczności zmiany nazwy karty, ale tego pewnie nigdy się nie dowiemy. W efekcie, chcąc na premierę przygotować test nowej karty musieliśmy zaopatrzyć się model z autorskim chłodzeniem. Wybór padł na popularną i zwykle chętnie wybieraną serię Gigabyte Gaming OC. Ta, co ciekawe, została wyposażona w zupełnie nowe chłodzenie zaprojektowane dla RTX 4070 Ti.



RTX 4070 Ti od Gigabyte nie jest małą kartą, ale przynajmniej nie jest już tak ogromny, jak RTX 4080…

Ma to całkowity sens, jako że jest to karta limitowana do 285 W całkowitego zapotrzebowania na energię. Jej wymiary to 33,6 cm długości, 14 cm wysokości oraz 5,7 cm szerokości (efektywnie korzystając z trzech slotów PCI-E). Układ chłodzenia jest do pewnego stopnia podobny do tego z RTX 3070 Ti (który wymagał łącznie 290 W), ale nieco lepiej robi pożytek z fizycznie małego rozmiaru PCB – praktycznie połowa długości karty to chłodzenie działające całkowicie przelotowo.



Backplate pełni tylko rolę ochronną i usztywniającą – nie znajdziemy pod nim termopadów.

Podobnie jak we wszystkich wcześniejszych autorskich kartach z serii RTX 4000, tutaj również odnajdziemy nowe, 12+4-pinowe złącze zasilania, osadzone tak głęboko w chłodzeniu, że jego podpięcie wymaga nieco więcej uwagi (zwłaszcza że niepoprawnie podpięta wtyczka tego typu ma tendencję do dawania sygnałów dymnych). Znacznie trudniejsze jest jednak odpięcie przewodu, ale z tym typowy nabywca nie będzie się często mierzyć. Obok złącza zasilania umieszczono dobrze opisany przełącznik BIOS.



Polecamy poczekać aż karta nieco ostygnie przed odpinaniem kabla… Ciepłowody bywają naprawdę ciepłe :P

W zestawie z kartą otrzymujemy oczywiście adapter pozwalający podpiąć zasilanie karty z wykorzystaniem dwóch złączy starego typu (6+2-pin). Otrzymujemy również zestaw mocujący kartę do obudowy w całkiem solidny sposób, korzystający z punktów montażowych płyty głównej ATX. Nie jest to może tak okazała forma podparcia, jak podświetlana podpórka, ale z pewnością nie można jej odmówić spełnienia swojej roli.



Mocowanie Gigabyte pozwoli karcie bez najmniejszego problemu przetrwać podróż kurierem, nawet bez wypełniaczy w środku komputera.

Na jednym z dwóch śledzi, z których karta korzysta, wyprowadzono standardowy zestaw złączy, stosowany w kartach z GPU NVIDII – trzy wyjścia DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Jak zwykle musimy podkreślić, że jedynym nowoczesnym standardem z wymienionych jest HDMI 2.1, oferujący do 48 Gbps przepustowości, co przekłada się na obsługę 8K przy 60 Hz lub 4K przy 144 Hz. Z drugiej strony nawet dziś testowana karta nie nadaje się do grania w takich rozdzielczościach przy odpowiednio wysokim FPS, zatem trudno uznać to za jej wadę.



Dodatkowe złącze HDMI 2.1 z pewnością byłoby mile widziane.

Warto nadmienić, że ponownie (po wcześniej testowanym Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC) mamy tu do czynienia z RGB, które działa tylko, gdy wentylatory się obracają. Wynika to z wykorzystywania projekcji spod centrum wentylatora na pierścień go otaczający – sprawia to, że podświetlenie zawsze lekko pulsuje, co nie każdemu przypadnie do gustu.



Podświetlenie najlepiej prezentuje się, gdy kartę zamontujemy wertykalnie - przy klasycznym montażu efekt jest raczej skromny.

Kultura pracy to, jak zwykle, mocna strona karty opartej o architekturę Ada Lovelace

Chłodzenie Gigabyte Gaming OC przygotowane dla RTX 4070 Ti składa się z miedzianej płyty kontaktowej, która przekazuje ciepło do dwóch oddzielnych aluminiowych radiatorów poprzez łącznie 7 ciepłowodów. Referencyjna, 15-fazowa sekcja zasilania ma kontakt z radiatorem poprzez cienkie termopady nałożone na aluminiowe płyty kontaktowe. Wszystko to owiewają trzy 100-milimetrowe wentylatory z trybem zero RPM. Całość oceniamy na adekwatną do specyfikacji karty, choć ewidentnie rozmiar kompensuje tutaj zastosowanie nieco prostszych technologii.



Chłodzenie jest znacznie mniejsze niż w droższych RTX 4000, ale jednocześnie zancznie większe od tego spotykanego zwykle w RTX 3070 Ti.

Biorąc pod uwagę ilość cięć w rdzeniu oraz obniżenia TGP względem modeli RTX 4080 oczywistym było, że nawet o tyle mniejsze chłodzenie wyśmienicie poradzi sobie z nowym RTX 4070 Ti. Nasze testy faktycznie to potwierdzają.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 36,1

34,4 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 41,1

37,1 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 44,0

40,4 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Testowaliśmy już cichsze RTX 4080, ale szczerze powiedziawszy wszystko, co po zamknięciu obudowy oferuje poniżej 39 dBA, jest już bardzo ciche i zwykle nie będzie najgłośniejszym elementem zestawu. Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC okazał się być tylko nieco głośniejszy (w zamkniętej obudowie) od Founders Edition RTX 4080 przy domyślnym ustawieniu BIOS, ale po przełączeniu na tryb Cichy robił się już niemal całkiem bezgłośny (kosztem podniesienia temperatur do 60°C w najbardziej wymagających grach). Ogólnie karta ma bardzo duży zapas temperatur – na domyślnych ustawieniach tylko w Metro Exodus EE, gdy karta realnie przekracza 280 W poboru energii, odnotowaliśmy po 30 minutach 59°C na domyślnych ustawieniach.

Podkręcanie RTX 4070 Ti to łatwe i wynagradzające zadanie

Kolejna cecha, którą RTX 4070 Ti dzieli z wcześniej wypuszczonymi modelami tej generacji, to potencjał podkręcania. Nie jest on może ogromny, jak w kartach sprzed kilku dekad (GeForce 4 Ti 4200 – pamiętamy [i]), ale utrzymuje podobnie dobry poziom, co inne karty z Ada pod maską. Możemy zatem podnieść taktowanie rdzenia o jakieś 130-150 MHz, realnie zbliżając się do 3000 MHz. Pamięci GDDR6X są identycznie taktowane, co w RTX 4090 (zatem niżej niż w RTX 4080) i dobrze znoszą przetaktowywanie o 1 GHz, a w zależności od sztuki, jaka się nam trafi, można liczyć nawet na dodatkowe 1500 MHz. Nasz model wypadł dosyć standardowo.

Pomiar wydajności RTX 4070 Ti po podkręceniu

[FPS], 1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RTX 4070 Ti

ustawienia domyślne 47

38 RTX 4070 Ti

OC (135 MHz / 1325 MHz) 50

40 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RTX 4070 Ti

ustawienia domyślne 72

57 RTX 4070 Ti

OC (135 MHz / 1325 MHz) 76

60 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RTX 4070 Ti

ustawienia domyślne 72

51 RTX 4070 Ti

OC (135 MHz / 1325 MHz) 77

53 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Przyrosty w grach są niemal liniowe, czego nie można powiedzieć o podkręcaniu kart AMD nowej generacji. Dodatkowo nawet po takim skrajnym podkręceniu testowany przez nas Gigabyte (jeden z tańszych modeli RTX 4070 Ti) nadal zachowywał się całkiem kulturalnie, a chłodzenie nadal miało spory zapas temperatur.

Nasza platforma testowa i wyniki syntetyczne nowego RTX 4070 Ti

Już pierwsze testy wydajności ujawniły, że nowy RTX 4070 Ti to karta, która będzie rywalizować z najwyższymi modelami poprzedniej generacji. Oznacza to, że jest podobnie podatna na ograniczenie wydajności ze strony reszty platformy testowej. Ta w naszym przypadku pozostaje nadal bez zmian:

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 527.56 w przypadku wcześnie wydanych kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów – Adrenaline 22.12.1. Z kolei RTX 4070 Ti testowaliśmy na przedpremierowym sterowniku 527.62 beta. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – zakładamy, że nikt nie będzie kupować nowego RTX 4070 Ti do komputera bez jego obsługi…



Od góry kolejno - nowy GeForce RTX 4070 Ti (Gigabyte Gaming OC), Radeon RX 7900 XTX (od AMD) oraz GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition.

Wydajność GeForce RTX 4070 Ti w testach syntetycznych – 3DMark

Jak zwykle na początku prezentujemy wyniki w popularnym pakiecie benchmarków Futuremark 3DMark. Pozwalają one przede wszystkim dobrze określić przyrost wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami kart danego producenta, ale do pewnego stopnia również umożliwiają porównanie kart różnych producentów. Na wykresach poniżej szczególną uwagę należy zwrócić na karty RTX 3090 Ti (najmocniejsza karta poprzedniej generacji kart NVIDII), RTX 3070 Ti (bezpośredni poprzednik testowanej karty) oraz Radeon RX 7900 XT (najbliższy odpowiednik cenowy od AMD).

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13708 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 12 593 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 11 972 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 389 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC [Silent] 10 453 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 429 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC [Silent] 11 007 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

W standardowej rasteryzacji, którą testuje Time Spy, wynik jest całkiem dobry – droższy o $100 Radeon RX 7900 XT osiąga wynikiwyższy ale nie na tyle, aby któraś z kart była stanowczo bardziej opłacalna. Z kolei $200 droższy RX 7900 XTX całkowicie dominuje nad nowym RTX 4070 Ti (z przewagą 30%), co analogicznie, jak w przypadku RX 7900 XT czyni z niego korzystniejszy wybór. Warto też odnotować, że niemalże udało się dogonić topową kartą Ampere RTX 3090 Ti, która nawet w najlepszym swoim okresie kosztowała znacznie więcej niż nowy RTX 4070 Ti.

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC [Silent] 5458 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC [Silent] 14 114 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Aktywowanie (hybrydowego) śledzenia promieni, które tak chętnie używa się w nowych grach, nieco sytuację poprawia na korzyść nowego RTX’a. Nie na tyle, aby pokonać RX 7900 XTX (a przypominamy, że ich MSRP pierwotnie miały być identyczne...), ale już tańszy RX 7900 XT musi ustąpić. Niestety jednocześnie RTX 3090 Ti znacznie się oddalił, a po piętach RTX 4070 Ti zaczyna deptać RTX 3080 Ti… Zobaczmy, jak te wyniki syntetyczne przełożą się na wydajność w realnych zastosowaniach.

Testy GeForce RTX 4070 Ti w grach – może tutaj dojrzymy sens wydawania takiej kwoty na tą kartę?

Początkowo planowaliśmy ukazać wyniki testów również w FHD (mimo że w sporej części testów i tak limitem okazywał się procesor), ale ostatecznie zabrakło czasu na odświeżenie wszystkich kart dodatkowo w tej rozdzielczości. Z drugiej strony, pomimo nazwy, która sugeruje, że mamy do czynienia z kartą „dla ludu”, RTX 4070 Ti to nadal karta dla elit, które stać na wydanie kwoty przekraczającej średnią krajową na ulepszenie swojego sprzętu do grania… Zakładamy zatem, że posiadają również monitor 1440p, kosztujący obecnie (za dobry model) mniej niż 33% ceny omawianej karty.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 126

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 77

56 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 41

32 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nasza pierwsza gra nie okazała się zbyt łaskawa dla tak mocno pociętej Ady. Udało jej się nawiązać walkę z RTX 3090 Ti w 1440p, ale już mocno ją przegrała w 4K. Radeony, które ta gra stanowczo faworyzuje, okazały się być całkiem poza zasięgiem, a w praktyce podobnie obecnie wyceniony RX 6900 XT niemalże zdołał dogonić nowego RTX’a. Przewaga nad RTX 3070 Ti wynosi niespełna 50%.

The Callisto Protocol

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 56

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 55

36 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 50

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 46

28 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 45

33 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

32 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 40

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

17 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 29

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 34

18 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 33

18 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 29

14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 27

13 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

13 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 23

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Niedawno dodana (ze względu na jej wymagania sprzętowe) do procedury gra Callisto Protocol również jest optymalizowana pod sprzęt AMD, co widać po wynikach – mimo aktywnego najwyższego poziomu śledzenia promieni oba konkurencyjne (cenowo) Radeony są znacznie szybsze. Karta, z którą RTX 4070 Ti walczy jak równy z równym, to ponownie RTX 3090 Ti. Ponownie też przewaga nad RTX 3070 Ti zbliża się do 50%.

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 NVIDIA GeForce RTX 2060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 25

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 24

18 AMD Radeon RX 6650 XT [FSR Q]

AMD 24

15 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 22

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 17

12 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dla odmiany Cyberpunk 2077, którego twórcy ściśle współpracują nad silnikiem gry z NVIDIĄ, zupełnie odwraca kolejność na wykresach (z wyjątkiem oczywiście RTX 4090, który na najbliższe lata zdaje się zadomowił na szczycie wykresów). Nawet najmocniejszy Radeon okazuje się być 10% wolniejszy od RTX 4070 Ti. Niestety jeszcze więcej zyskał RTX 3090 Ti, nieco wyprzedzając RTX 4070 Ti w obu rozdzielczościach. RTX 3070 Ti ponownie musiałby o 50% przyspieszyć, aby dogonić nową kartę – warto jednak dodać, że musiałby też stać się 33% droższy, aby dogonić cenę nowej karty.

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 32

22 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 28

19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2 to już trzecia z kolei gra, w którą raczej nie pogramy w 4K przy najwyższych detalach na testowanym RTXie, bez wspomagania się upscalingiem, takim jak DLSS. Niezależnie jednak od rozdzielczości, w tej grze RTX 4070 Ti dominuje nad wyżej wycenionymi Radeonami. To w sumie pierwszy test, w którym całe podium jest zajęte przez karty z serii RTX 4000 (w 1440p, bo w 4K RTX 3090 Ti ponownie wychodzi na prowadzenie nad RTX 4070 Ti).

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 133

96 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 78

60 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 45

36 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring to dosyć specyficzna gra – zdaje się nie preferować żadnego z GPU oraz korzysta tylko z klasycznej rasteryzacji. W 1440p mimo wszystko gra jest limitowana przez CPU i dopiero 4K pozwala kartom (poza RTX 4090…) rozwinąć w pełni skrzydła. Tam też widać, że RTX 4070 Ti wypada w tym tytule bardzo słabo, plasując się na poziomie RTX 3080 Ti oraz RX 6900 – wyraźnie poniżej poziomu swojego konkurenta cenowego z nowej generacji kart AMD. Co więcej, znacznie też zmalała różnica względem RTX 3070 Ti – możliwe zatem, że to kwestia przedpremierowych sterowników.

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 101

87 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 88

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 78

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6 w rozdzielczości 1440p jest całkowicie limitowany przez procesor przez połowę z testowanych przez nas kart. Po przejściu do 4K widać, że znaczek AMD w tej grze nie znalazł się tam przypadkiem – pomimo iż RTX 4070 Ti zdołał pokonać RTX 3090 Ti, to i tak traci bardzo dużo do nieco droższego RX 7900 XT.

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 116

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

73 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

68 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

66 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 79

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 76

63 AMD Radeon RX 6800

AMD 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 64

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 62

51 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 51

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 38

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 to kolejny tytuł, w którym nowe RTX 4000 zajmują całe podium w rozdzielczości 1440p. W 4K Radeon ponownie wychodzi na prowadzenie i to pomimo tego, że na czas testów (połowa grudnia 2022) nadal nie poprawiono jego zaniżonej wydajności w tym tytule. RTX 3070 Ti w Forzy Horizon 5 również traci „tylko 30%”.

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 77

60 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 66

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 56

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 AMD Radeon RX 6800

AMD 40

29 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przygody Człowieka-Pająka są kolejną grą limitowaną w 1440p przez procesor. W 4K wydajność RTX 4070 Ti okazuje się być znacznie poniżej oczekiwań. Nie tylko tracimy 5% do RTX 3090 Ti, ale przede wszystkim podobnie mocno wyprzedził nas droższy o $100 Radeon RX 7900 XT – a przypominamy, że to testy z aktywnym Ray Tracingiem! Z kolei RTX 3070 Ti w 4K już zupełnie nie ma siły i oferuje blisko 2x niższą wydajność od nowego RTX 4070 Ti.

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 46

30 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 42

31 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus w wersji EE dosłownie wymaga do działania karty z obsługą Ray Tracingu (na GTX i RX 5000 oraz starszych kartach się nie uruchomi). Całkiem też mocno z owej techniki śledzenia promieni potrafi korzystać, co widać po ogólnej wydajności testowanych kart. RTX 4070 Ti, co prawda, nie zdołał dogonić znacznie droższego Radeona RX 7900 XTX, ale dosyć rozsądnie wyprzedza RX 7900 XT. Warto nadmienić, że w tym tytule dostępny jest tylko DLSS, a posiadacze Radeonów muszą ratować się RSR z poziomu sterownika, który skaluje również interfejs gry, czyniąc go nieczytelnym.

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 87

73 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 77

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 64

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 34

25 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 29

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Symulator lotów MS jest tak bardzo limitowany przez procesor (nawet w specjalnie pustym obszarze mapy, który wykorzystujemy na potrzeby testów), że ponownie odpuściliśmy testy poniżej 4K. Dopiero ta rozdzielczość realnie wyciska z kart ostatnie soki i jak widać z RTX 4070 Ti nie udało się wydobyć przesadnie wiele… Co prawda nadal o 50% wyprzedzamy RTX 3070 Ti, ale nowe Radeony poszybowały znacznie wyżej ze średnim FPS. Ba! Nawet RTX 3080 Ti okazał się szybszy, co może być oznaką brakującej przepustowości pamięci na nowej karcie (zbyt mocno przyciętej szyny).

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 80

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 66

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 64

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 35

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

15 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

RDR2 to kolejna gra, która dosyć neutralnie podchodzi do faworyzacji producentów GPU. Jednocześnie również zdaje się mocno obciążać podsystem pamięci karty po aktywowaniu rozdzielczości 4K. O ile w 1440p nowy RTX balansuje pomiędzy nowymi Radeonami, tak w 4K już przegrywa z adekwatnie droższym RX 7900 XT – i jest to różnica, którą w tym przypadku stanowczo czuć (w minimalnym FPS).

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 182

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia z testowanych gier jest jawnie limitowana przez procesor i jedyny wniosek, jaki można z tego testu wyciągnąć, to to, że do kompetytywnego grania w CoD Warzone wystarczy karta klasy RTX 3080 lub RX 6800. Niemniej, nowe Radeony również w tym tytule pokonały nowego RTX 4070 Ti.

Nowy RTX to również dostęp do przełomowego DLSS 3 z Frame Generation

Wyniki w grach są lekko rozczarowujące (jak na kartę nowej generacji w tej cenie), ale pamiętajmy, że dla czytelności porównania testowaliśmy gry bez korzystania z obecnie zalecanych technik upscalingu. Same wartości z powyższych wykresów możecie zatem łatwo zwiększyć na każdej karcie, aktywując funkcje, takie jak FSR lub DLSS, przy okazji uzyskując lepiej działające wygładzenie krawędzi niż domyślnie stosowane TAA. W tej materii NVIDIA nadal ma oczywistą przewagę, wynikającą z doskonalszego (praktycznie wolnego obecnie od artefaktów rekonstruowanego obrazu) działania właśnie DLSS. W tej generacji ta przewaga się pogłębia jeszcze bardziej za sprawą implementacji nowej funkcji „generowania klatek”, którą oferuje DLSS 3.0.

Jej działanie dosyć dobrze opisaliśmy przy okazji RTX 4090 Founders Edition, a następnie jeszcze wykonaliśmy porównanie jakości obrazu w ramach testów RTX 4080 Founders Edition, z którym możecie się zapoznać powyżej. Obecnie (2 miesiące od premiery) już blisko 10 nowych gier oferuje wsparcie dla tej funkcji. Przyjrzymy się, jak wygląda skalowanie działania DLSS 3 na nowym RTX 4070 Ti (względem mocniejszych modeli).

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 186

143 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 155

124 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 137

109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS Q + FG]

Gigabyte Gaming OC 127

104 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 105

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS FG]

Gigabyte Gaming OC 84

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 142

118 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 51

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS Q + FG]

Gigabyte Gaming OC 43

35 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS FG]

Gigabyte Gaming OC 35

19 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

20 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 25

18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 22

17 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

15 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 17

12 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 165

146 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 132

122 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 125

113 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 100

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS Q + FG]

Gigabyte Gaming OC 95

88 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS FG]

Gigabyte Gaming OC 76

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 60

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 56

47 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 52

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 48

40 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 43

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze A Plague Tale: Requiem

1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 211

168 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 190

157 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 185

151 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 160

137 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS Q + FG]

Gigabyte Gaming OC 152

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS FG]

Gigabyte Gaming OC 125

108 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 117

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 98

90 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 85

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 80

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 78

62 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 71

53 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 66

57 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

53 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 54

44 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze A Plague Tale: Requiem

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 146

126 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 112

98 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 110

97 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS Q + FG]

Gigabyte Gaming OC 88

77 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 87

78 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS FG]

Gigabyte Gaming OC 65

59 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 55

46 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 54

47 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 48

40 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 47

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 43

37 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 37

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 33

30 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Marvel's Spieder-Man Remastered

1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 199

116 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 197

116 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 195

116 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 180

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS Q + FG]

Gigabyte Gaming OC 177

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS FG]

Gigabyte Gaming OC 158

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

64 AMD Radeon RX 6900 XTX

AMD 81

63 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Marvel's Spieder-Man Remastered

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 146

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 130

83 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 127

84 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 112

77 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS Q + FG]

Gigabyte Gaming OC 99

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti [DLSS FG]

Gigabyte Gaming OC 89

55 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 77

60 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 66

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nie da się ukryć, że działanie DLSS 3 rzuca zupełnie inne światło na wydajność kart NVIDII (w grach, które otrzymały wsparcie dla tej funkcji). Oczywiście – DLSS 3.0 nie zwiększa wydajności per se, a jedynie płynność animacji – silnik gry nadal generuje tyle samo (a często nawet nieco mniej) FPS, zatem responsywność (input lag) zostaje bez zmian lub nieco się pogarsza, ale do grania w gry przygodowe, w których ważniejsze są wizualne odczucia niż skuteczność w grze, takie rozwiązanie jest wprost idealne. Choć należy pamiętać, że z pustego i Salomon nie naleje i w takim Cyberpunku dopiero DLSS Super Resolution w trybie Performance (wyraźnie obniżającym jakość obrazu) oferuje na tyle wysoką wydajność, aby DLSS Frame Generation miało co powielać.

RTX 4070 Ti również dostaje dwa enkodery wideo

Kolejną istotną nowością wprowadzoną przez RTX 4000 (którą teraz posiadają również nowe Radeony) było dołożenie dodatkowego enkodera video, co w kompatybilnym oprogramowaniu efektywnie podwaja wydajność nagrywania/przechwytywania/eksportowania wideo. Naturalnie RTX 4070 Ti ma znacznie mniej jednostek, z których enkodery mogą korzystać, ale i tak wydajność wypada całkiem dobrze.

Pomiar szybkości renderowania video w H.265 [HVEC]

[sekundy], klip 4K, 60 FPS, 60s (3600 klatek), 80 000 kbps, mniej=lepiej

GeForce RTX 4090 FE 12 GeForce RTX 4080 FE 17 Radeon RX 7900 XTX 23 GeForce RTX 4070 Ti 24 Radeon RX 7900 XT 26 GeForce RTX 3090 Ti 28 Radeon RX 6900 XT 36

Dodatkowo przy okazji premiery RTX 4080 porównaliśmy jakość obrazu przechwytywanego z przepustowością 3500 Kbps z użyciem trzech kodeków, w tym nowego AV1, który również dopiero od RTX 4000 jest oficjalnie wspierany (ten film znajdziecie poniżej). To z kolei szalenie istotne dla osób, które komputera używają do strumieniowania rozgrywki. Takim osobom z pewnością też przyda się pakiet NVIDIA Broadcast, który minimalnym kosztem wydajności odfiltruje szumy i hałasy z naszego mikrofonu, ale znacznie lepiej (niż rozwiązania programowe) wymaskuje tło w naszej kamerze.

Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych przewyższa RTX 3090 Ti

Jeżeli karty używacie do czegoś więcej niż do grania, ale nie potrzebujecie od razu 24 GB pamięci graficznej, to warto odnotować, że nowy RTX 4070 Ti zwykle pokonuje w tej materii RTX 3090 Ti. W kontekście renderowania (Blender, v-Ray i ogólnie wszystko, co korzysta z CUDA) znacznie też pokonuje nawet najnowsze karty AMD. Jedynie w zastosowaniach bardziej „projektowych” i w środowiskach pracy 3D to Radeony radzą sobie lepiej (często nawet od RTX 4090).

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

[OPTIX] 15,11 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 AMD Radeon RX 7900 XTX

[HIP] 45,98 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 7900 XT

[HIP] 53,32 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - SNX-04

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 693 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 653 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 577 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 547 AMD Radeon RX 6800

AMD 415 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 382 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 379 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 29 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 23 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

To, co w architekturze Ada Lovelace najważniejsze – bardzo wysoka sprawność energetyczna

Jedną z najistotniejszych cech nowej architektury NVIDII jest rekordowo podniesiona sprawność energetyczna. Przejście na znacznie niższy proces technologiczny oraz dalsze usprawnienia w pamięciach GDDR6X (które odpowiadają za praktycznie połowę poboru generowanego przez kartę) pozwoliły znacznie obniżyć zapotrzebowanie na energię. Widać do wyśmienicie na wykresach poniżej.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - 4K Ultra + RT Ultra [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 435 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 455 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 472 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA Ref. 280 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 291 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 300 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 394 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 408 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Nadal zbieramy informacje w nowej procedurze poboru energii (PCAT), zatem wykresy powyżej jeszcze dotyczą całej platformy, a co za tym idzie zawyżają odczyty mocniejszych kart, gdyż te bardziej obciążają też procesor, co skutkuje zwiększeniem całkowitego zapotrzebowania. Ogólnie jednak można przyjąć, że RTX 4070 Ti wpisuje się w trend rozpoczęty przez RTX 4090 – karta oferuje praktycznie 2x wyższą sprawność energetyczną od swojego poprzednika. Dostajemy znacznie wyższą wydajność przy niższym poborze prądu. Nowa karta wygląda w tej kwestii bardzo dobrze również na tle nowych Radeonów RX 7900 XT/XTX.

Czy warto wybrać RTX 4070 Ti, szukając karty za 4-5 tys. zł?

Testy RTX 4070 Ti dały nam sporo do myślenia. Z jednej strony to bardzo szybka, chłodna (a zatem cicha) i oszczędna w kwestii energii karta, która oferuje dostęp do pakietu nowych funkcji, takich jak DLSS 3 albo enkoder AV1. Z drugiej strony, mimo iż NVIDIA posłuchała głosu rozwścieczonej gawiedzi odnośnie porzucenia nazwy RTX 4080 dla tego układu, oraz dostosowania ceny do niższego segmenu, to nadal jest to 33-procentowy wzrost MSRP względem poprzedniej generacji... Tym sposobem dostajemy po 3 latach tylko minimalny wzrost wydajności w przeliczeniu na koszt zakupu.

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie ok. 9499 zł) 168% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (obecnie ok. 6499 zł) 129% AMD Radeon RX 7900 XTX

MSRP $999 (5890 zł) 115% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (obecnie niedostępne) 106% AMD Radeon RX 7900 XT

MSRP $899 (5199 zł) 101% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

MSRP $799 (obecnie ok. 4399 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

MSRP $1199 (obecnie ok. 6499 zł) 95% NVIDIA GeForce RTX 3080

MSRP $699 (obecnie ok. 4400 zł) 85% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie ok. 3990 zł) 78% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

MSRP $599 (obecnie ok. 3390 zł) 65%

Wykres średniej wydajności (która, przypominamy, uwzględnia w ponad połowie gry korzystające ze śledzenia promieni!) jasno pokazuje, że nowy RTX 4070 Ti faktycznie nie może kosztować więcej niż Radeon RX 7900 XT, a w praktyce obie te karty powinny być jeszcze przynajmniej $100-200 tańsze, aby wypadać stosownie do tego, co oferują wyższe modele. Sytuację dla NVIDII nieco ratuje przewaga, jaką w kilku grach (na ten moment) daje DLSS 3, a także nowszy i wydajniejszy enkoder wideo. Ogólnie w kontekście obecnej sytuacji na rynku kart za 4000-5000 zł, karty z układem RTX 4070 Ti będa jawić się jako całkiem dobra propozycja, ale to wynika tylko z dramatycznego zawyżenia kart poprzedniej generacji, będących w tych cenach. Nie tego oczekiwaliśmy po premierze nowego układu.



Przynajmniej rozmiar autorskich RTX 4070 Ti nie przyprawia o zawroty głowy.

Nasza opinia o układzie graficznym NVIDIA RTX 4070 Ti:

Plusy:

Wysoka wydajność w 1440p - na poziomie topowej karty poprzedniej generacji;

wysoka wydajność w zastosowaniach profesjonalnych (renderowanie i montaż wideo);

niski pobór energii i niskie temperatury pracy;

znaczny potencjał i łatwość podkręcania;

akceptowalny spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni;

DLSS 2 (Super Resolution) skutecznie zastępuje TAA, zwiększając przy tym wydajność;

DLSS 3 (Frame Generation) w kompatybilnych grach podnosi wydajność nawet dwukrotnie;

obsługa kodeka AV1 i pakiet NV Broadcast;

stabilne i często aktualizowane sterowniki.

Minusy:

Niewielki wzrost wydajności w przeliczeniu na cenę karty;

znaczny spadek wydajności w niektórych grach w 4K (niska przepustowość vRAM);

niezbyt przyjazny sterownik z podziałem na dwie aplikacje;

brak wsparcia dla nowych standardów wyjścia obrazu (DP2.1);

Nasza ocena układu graficznego RTX 4070 Ti w segmencie sprzętu dla entuzjastów (na podstawie ceny): 86% 4.3/5

Odnośnie samej konstrukcji Gigabyte, to złego słowa powiedzieć nie możemy – chłodzenie bardzo dobrze radzi sobie z kontrolą nowego GPU, karta jest cicha nawet po podkręceniu, które okazało się być całkiem owocne. Rozmiar jest racjonalny i karta zmieści się do większości obudów midiTower, choć realnie mogłaby być te 2-3 cm krótsza, bez wpływu na wydajność chłodzenia (stosując patent z mniejszym rozmiarem środkowego wentylatora). Zakładając, że cena testowanego modelu wyniesie mniej wiecej tyle, co MSRP (lub nieznacznie więcej - tak do 4600 zł), to stanowczo możemy polecić wybór właśnie tego modelu.

Nasza ocena autorskiej karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti (w obrębie karty z tym GPU): 90% 4.5/5

Kartę Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC otrzymaliśmy od producenta - Gigabyte.