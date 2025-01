Chiński rywal ChatGPT hitem internetu. Aplikacja bije rekordy

Najpopularniejsze jak dotąd czatboty AI, takie jak ChatGPT, Gemini, Grok, Claude czy Meta AI, podchodzą ze Stanów Zjednoczonych. Usługi te doczekały się jednak właśnie mocnej odpowiedzi ze strony Chińczyków. Oto DeepSeek.

Choć DeepSeek wypuścił pierwszą wersję swojego dużego modelu językowego już w 2023 roku, o usłudze zrobiło się naprawdę głośno dopiero w ostatnich dniach. A to za sprawą dwóch ważnych ogłoszeń.

15 stycznia wydana została oficjalna aplikacja DeepSeek na Androida oraz iOS. Z kolei 20 stycznia światło dzienne ujrzała najbardziej zaawansowana wersja modelu o nazwie DeepSeek-R1. To wystarczyło, by chatbot stał się międzynarodowym hitem.

DeepSeek to darmowa konkurencja dla ChatGPT. Aplikacja zbiera znakomite opinie

W ciągu niespełna dwóch tygodni aplikacja DeepSeek ma już na koncie dwa spektakularne kamienie milowe:

ponad milion pobrań ze sklepu Google Play;

pierwsze miejsce wśród aplikacji z kategorii Produktywność w sklepie App Store.

Na popularności się nie kończy, bo twórcy mogą poszczycić się też bardzo dobrą średnią ocen użytkowników. Kolejno 4,7/5 w przypadku Androida oraz 4,6/5 dla wersji na iOS.

W porównaniu z GPT firmy OpenAI czy Gemini Google’a, model Chińczyków ma przynajmniej trzy istotne przewagi:

po pierwsze, DeepSeek ma otwartoźródłowy kod, więc każdy może go pobrać, a następnie przeanalizować, użyć offline lub wykorzystać we własnych usługach;

po drugie, DeepSeek ma być wyjątkowo tani w działaniu, co może zachęcić twórców usług AI do wykorzystania właśnie tego modelu;

po trzecie, wszystkie funkcje DeepSeek dostępne są za darmo.

Co istotne, na ten moment DeepSeek w ogóle nie ma swojej płatnej wersji. Za darmo można korzystać nawet z takich funkcji jak analiza obrazów i dokumentów, przeszukiwanie internetu czy tzw. głębokie myślenie, za które wielu konkurentów każe sobie płacić ekstra.

Nie oznacza to jednak, że DeepSeek wygrywa z ChatGPT czy Gemini pod absolutnie każdym względem. Chińska aplikacja nie potrafi póki co generować zdjęć i nie ma żadnego trybu głosowego, co skazuje użytkowników na komunikację tekstową.

Ponadto zainteresowanie prawdopodobnie przerosło zainteresowanie twórców, bo DeepSeek miewa problemy ze stabilnością. Gdy zbierałem zrzuty ekranu na potrzeby artykułu, do wersji na Androida przez dłuższą chwilę w ogóle nie mogłem się zalogować, a apka na iOS co jakiś czas wyświetlała błędy.

DeepSeek wywołał trzęsienie ziemi w branży AI. Panika wśród amerykańskich gigantów

"Mało znane laboratorium sztucznej inteligencji z Chin wywołało panikę w Dolinie Krzemowej po wypuszczeniu modeli AI, które mogą przewyższać najlepsze amerykańskie modele, mimo że zostały zbudowane taniej i z wykorzystaniem mniej wydajnych chipów" - podsumowuje debiut DeepSeek serwis CNBC.

Ta panika ma swoje przełożenie na giełdę. Nvidia, której ultrawydajne czipy zasilają wiodące usługi AI, zanotowała 27 stycznia dwucyfrowy spadek wartości akcji.

Kurs akcji Nvidii (fot. Google)

O co tyle krzyku? Otóż jedną z największych wad usług AI jest ich wysoka zasobożerność, co przekłada się na wysokie koszty rozbudowy i utrzymania serwerowni. Tymczasem DeepSeek ma działać w oparciu o słabsze komponenty, co pozwoliło te koszty drastycznie zminimalizować. Dość wspomnieć, że Chińczycy za wykorzystanie swojego modelu oferują partnerom nawet 50-krotnie niższe stawki niż OpenAI.

DeepSeek - porównanie cen z modelami OpenAI (fot. DeepSeek)

Swój podziw dla chińskiego startupu wyraził także szef Microsoftu. "Widząc nowy model DeepSeek, jestem pod ogromnym wrażeniem, zarówno ze względu na to, jak skutecznie stworzyli model open-source, który wykonuje obliczenia w czasie wnioskowania, jak i na to, że jest on bardzo efektywny obliczeniowo" - powiedział Satya Nadella na styczniowym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. "Powinniśmy traktować rozwój technologii w Chinach bardzo, bardzo poważnie" - dodał.