Firma Chieftec coraz mocniej atakuje rynek obudów dla entuzjastów, co przekłada się na coraz ciekawsze produkty. W ofercie producenta pojawił się model Mesh CW-01B, który ma cechować się stonowanym wyglądem, odpowiednią funkcjonalnością i dobrą wentylacją podzespołów.

Stonowany wygląd i dobra wentylacja

Model CW-01B to kolejny przedstawiciel linii Mesh. Obudowa została zaprojektowana z myślą o stacjach roboczych, więc producent postawił na surową stylistykę (nie uświadczymy tutaj zbędnych świecidełek czy szklanego panelu, jak w modelach typowo dla graczy).

Głównym wyróżnikiem nowej serii jest front z siatki mesh, który ma wspomagać wentylację podzespołów. Na panelu I/O wyprowadzono dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio.

Chieftec Mesh CW-01B - dużo miejsca na podzespoły

Bardziej obeznani czytelnicy zapewne zauważą, że Chieftec Mesh CW-01B bazuje na szkielecie modelu Corsair 330R. To klasyczna konstrukcja, która pozwoli na instalację mocnej konfiguracji.

W środku zmieści się płyta główna formatu ATX, a do tego siedem kart rozszerzeń do 270 mm (410 mm po wyjęciu klatki na dyski). Producent przewidział trzy zewnętrzne zatoki 5,25 cala, jedną 3,5 cala, a także siedem koszyków na dyski 2,5/3,5 cala. Takiego zestawu już dawno nie widzieliśmy w obudowach.

Jeżeli chodzi o wentylację, w środku można zamontować do sześciu wentylatorów: 2x 120/140 mm u góry, 2x 120 mm z przodu, 1x 120 mm z tyłu i 1x 120/140 mm na dole (trzeba je dokupić we własnym zakresie). CW-01B pomieści też duże coolery CPU (do 165 mm).

Obudowa Chieftec Mesh CW-01B także w wersji z zasilaczem

Model Chieftec Mesh CW-01B niebawem pojawi się na sklepowych półkach – sama obudowa (CW-01B-OP) ma kosztować około 330 złotych, ale będzie można też kupić komplet z zasilaczem 400W (CW-01B-400GPE) za 480 złotych. Myślicie, że znajdą się zainteresowani na nową propozycję Chiefteca? Już niedługo sprawdzimy to w teście.

Źródło: Chieftec

Zainteresowany obudowami? Zobacz więcej newsów: