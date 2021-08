Chieftronic nie zwalnia tempa i prezentuje kolejne zasilacze – w ofercie producenta pojawiły się modele SteelPower, które mogą stać się hitem wśród graczy.

Seria SteelPower plasuje się poniżej udanych modeli PowerUP i PowerPlay. To jednostki ze średniej półki, które pozwolą na budowę nowoczesnego komputera do grania. Dlaczego warto na nie zwrócić uwagę?

Premiera zasilaczy Chieftronic SteelPower – dobre modele dla graczy

Modele SteelPower występują w trzech wersjach: 550 W, 650 W i 750 W – to odpowiednia moc, by zasilić nowoczesne, wydajne komputery do grania z jedną kartą graficzną. Znajdziemy tutaj dużo rozwiązań zapożyczonych z wyższych serii PowerUP i PowerPlay.

Jednostki mają wyróżniać się solidną konstrukcją. Producent zastosował platformę opartą o japońskie kondensatory oraz topologię półmostu z układem rezonansowym LLC i przetwornicami DC-DC. Do chłodzenia wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z wytrzymałym łożyskiem FDB (Fluid-Dynamic-Bearing).

Sprawność energetyczna zasilaczy nie wygląda imponująco - potwierdzono ją certyfikatem 80 PLUS Bronze. Producent chwali się jednak bardzo dobrą regulacją napięć i niskimi wartościami tętnień. Na uwagę zasługuje też w pełni modularne okablowanie, które ułatwi składanie komputera (użytkownik może podłączyć tylko wymagane wiązki).

Model Chieftronic SteelPower 550 W (BDK-550FC) Chieftronic SteelPower 550 W (BDK-650FC) Chieftronic SteelPower 550 W (BDK-750FC) Moc 550 W 650 W 750 W Sprawność energetyczna 80 PLUS Bronze 80 PLUS Bronze 80 PLUS Bronze Wentylator 120 mm (FDB) 120 mm (FDB) 120 mm (FDB) Okablowanie » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 3x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 3x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 3x MOLEX

» FDD Zabezpieczenia OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP Wymiary 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm

Chieftronic SteelPower – kiedy zasilacze trafią do sprzedaży?

Modele Chieftronic SteelPower mają szansę zainteresować graczy, którzy szukają porządnego zasilacza do budowy nowoczesnego komputera. Co ważne, producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji (co w jego przypadku jest zaskoczeniem, bo zwykle mogliśmy liczyć tylko na 2 lata).

Jeżeli jesteście zainteresowani sprzętem, będziecie musieli jeszcze trochę poczekać – sklepowa premiera nowych zasilaczy została zaplanowana na wrzesień (póki co nie znamy ich cen).

Źródło: Chieftronic