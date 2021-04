Miniaturowe komputery cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Często jednak konieczne jest tutaj zastosowanie również miniaturowego zasilacza typu SFX – ostatnio takie konstrukcje pojawiły się w ofercie marki Thermaltake.

Thermaltake wprowadza zasilacze Toughpower SFX Gold TT Premium Edition

Seria Toughpower SFX Gold TT Premium Edition to już drugie podejście producenta do modeli SFX (wcześniej w jego ofercie można było znaleźć zwykłe modele Toughpower SFX Gold). Nowe jednostki mają oferować lepsze parametry i większą moc – znajdziemy tutaj wersje: 450 W, 550 W i 650 W.

Zasilacze korzystają z nowej platformy z dobrej jakości komponentami (m.in. japońskimi kondensatorami o wytrzymałości termicznej do 105 stopni Celsjusza), co ma przekładać się na bardzo dobre wyniki testów – sprawność energetyczną potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold, regulację napięć poniżej 2% i tętnienia poniżej 30 mV.

Producent zastosował też nowy wentylator – w tym przypadku mamy do czynienia z 90-milimetrowym modelem z wytrzymałym łożyskiem HDB. Dodatkowym atutem jest tryb pasywnej pracy (Zero RPM Smart Fan). Zastosowane okablowanie oczywiście jest w pełni modularne, co ułatwi składanie komputera w mniejszych, ciaśniejszych obudowach.

Model Thermaltake Toughpower SFX Gold TT Premium Edition 450 W Thermaltake Toughpower SFX Gold TT Premium Edition 550 W Thermaltake Toughpower SFX Gold TT Premium Edition 650 W Moc 450 W (szczytowo 540 W) 550 W (szczytowo 660 W) 650 W (szczytowo 780 W) Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold Wentylator 90 mm (z trybem Zero RPM Smart Fan) 90 mm (z trybem Zero RPM Smart Fan) 90 mm (z trybem Zero RPM Smart Fan) Okablowanie » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 3x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 3x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 3x SATA

» 2x MOLEX

» FDD Zabezpieczenia OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP Wymiary 100 x 63,5 x 125 mm 100 x 63,5 x 125 mm 100 x 63,5 x 125 mm

Thermaltake Toughpower SFX Gold TT Premium Edition – ceny zasilaczy

Zasilacze Thermaltake Toughpower SFX Gold TT Premium Edition mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu – w europejskich sklepach początkowo pojawią się dwa słabsze modele: 450 W – 99 euro, 550 W – 109 euro. Za wyborem sprzętu przemawia też długa, 7-letnia gwarancja producenta.

Nowe modele mają mniejsze rozmiary od modeli ATX, ale ich parametry dorównują standardowym jednostkom – wprowadzenie takich konstrukcji otwiera drogę do tworzenia wydajnych i miniaturowych komputerów do gier. W zestawie jest dodawana ramka montażowa do formatu ATX, więc razie potrzeby można je także zamontować w standardowych obudowach.

Źródło: Thermaltake

Zobacz więcej o zasilaczach: