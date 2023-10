Firma Gitstar zaprezentowała kartę graficzną JH920, która ma zainteresować mniej wymagających graczy. Sprzęt ma oferować podstawowe osiągi i podobno ma konkurować z modelem GeForce GTX 1050.

Chińskie firmy coraz mocniej konkurują na rynku kart graficznych dla graczy. Ostatnio firma Gitstar zaprezentowała nowy model, który ma zainteresować mniej wymagających graczy. Sprzęt może nie jest demonem wydajności, ale na pewno warto zwrócić na niego uwagę.

Chińska karta graficzna dla graczy

Mowa o modelu Gitstar JH920, który bazuje na autorskim układzie graficznym JH920 o mocy obliczeniowej 1,2 TFLOPS i dysponuje 4 GB pamięci GDDR6 64-bit.

Chłodzeniem konstrukcji zajmuje się nieduży cooler z pojedynczym wentylatorem. Pobór mocy oszacowano na 30 W, więc karta nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania. Karta korzysta z magistrali PCI-Express 4.0 x8 i oferuje wsparcie dla HDMI 2.0.

Producent nie zdradza szczegółów dotyczących budowy procesora graficznego. Wiadomo, że układ obsługuje interfejsy OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES3.2, Open CL3.0, a do tego pozwala korzystać z technologii AMD FidelityFX Superesolution (FSR). Niestety nie potwierdzono wsparcia dla DirectX, co może mocno ograniczać funkcjonalność sprzętu.

Według zapowiedzi producenta, karta ma oferować lepszą wydajność niż konkurencyjny model GeForce GTX 1050. Nie jest to szczególne osiągnięcie, bo mówimy o karcie, która pojawiła się na rynku w 2016 roku i obecnie zalicza się do słabszych modeli. Gitstar JH920 ma być dostępny w przystępnej cenie, co może być tutaj sporym atutem (o ile zapowiedzi producenta rzeczywiście się sprawdzą).

Źródło: WCCFTech, Bilibili