Wyścig technologiczny trwa w najlepsze. Meta rozwija roboty humanoidalne

Meta chce skupić się na rozwijaniu humanoidalnych robotów w ramach nowej dywizji Reality Labs. Firma zamierza pracować nad robotami pomagającymi w obowiązkach domowych. To kolejny krok w przyszłość.

Reuters informuje o najnowszych planach technologicznego giganta. Meta znana jest z inwestycji w AI. Gigant nie pozostaje bierny wobec kolejnej rewolucji technologicznej i planuje kolejny krok. Firma w najbliższym czasie skupiać się będzie na ulepszaniu robotów humanoidalnych korzystających z AI. Jak podaje Reuters, firma w ramach Reality Labs, zamierza stworzyć roboty, które będę wykonywać zadania fizyczne. Humanoidy będą pomagać m.in. w gospodarstwach domowych. To pomysł przywodzący na myśl animację ze studia Hanna-Barbera. Czy już niedługo będziemy mieć w swoich domach Rosey z "Jetsonów"?

Andrew Bosworth, dyrektor technologiczny Meta, ujawnił, że nowa grupa produktowa skupi się na badaniach i rozwoju konsumenckich humanoidalnych robotów. Inwestycja ma na celu wzmocnienie głównych modeli AI firmy, takich jak Llama, oraz programów rzeczywistości mieszanej i rozszerzonej. Pomimo miliardowych inwestycji w AI, rozwój robotów humanoidalnych postępuje powoli. Przełomy w AI związanej z językiem nie przekładają się na lepsze zrozumienie świata fizycznego przez roboty. Meta od lat inwestuje w badania dotyczące połączenia sztucznej inteligencji z robotyką, dążąc przy tym do stworzenia asystentów AI zdolnych do interakcji z otoczeniem.

Nowe drogi w rozwoju humanoidalnych robotów

Meta planuje rozwijać własne humanoidalne roboty, początkowo skupiając się na pracach domowych. Firma zamierza także tworzyć AI, czujniki i oprogramowanie dla robotów innych producentów. Współpraca z firmami takimi jak Unitree Robotics i Figure AI jest już w toku.

Marc Whitten, były CEO Cruise, został mianowany wiceprezesem ds. robotyki, a John Koryl, były CEO The RealReal, wiceprezesem ds. sprzedaży detalicznej. Koryl ma pomóc w rozwoju sprzedaży produktów takich jak zestawy Quest i okulary Ray-Ban Meta.

Konkurencja nie śpi

Meta staje przed wieloma wyzwaniami. Konkurencji dla firmy jest między innymi Tesla, należąca do Elona Muska. CEO Tesli zapowiedział, że robot Optimus będzie zdolny do wykonywania codziennych zadań i zostanie wprowadzony na rynek jak najszybciej. Tesla planuje wprowadzenie prototypów do swoich fabryk do końca 2025 r., a produkcja ma ruszyć w 2026 r. Musk przewiduje, że Optimus pomoże firmie osiągnąć wycenę 25 bilionów dolarów.